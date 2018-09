Un año y permanecen en aulas improvisadas

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 19/09/2018 10:10 p.m.

Ocuilan, Edomex.- "Ya no queremos seguir tomando clases en aulas de madera porque el agua se filtra y nos mojamos. Así estamos desde el sismo y además se brincan las ratas», reclamó Arisbeth, alumna de la escuela primaria Miguel Hidalgo en la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuilan.

A un año del sismo, con pancarta en mano donde se podía leer: "Queremos obras de calidad en las escuelas de Santa Lucía", junto con un grupo de compañero y sus padres, Aribeth se trasladó a la comunidad de Santa Martha donde se quedó esperando, sin éxito, ingresar a la escuela primaria Vicente Guerrero, en la que este miércoles estuvo el gobernador Alfredo del Mazo destacando los avances de la reconstrucción.

"Como no tenemos invitación, nos negaron el acceso. No quieren que interrumpamos el evento del gobernador, no les importa las condiciones en que nuestros hijos reciben clases", expresó Hilda Manzanares.

Hace un año, después del terremoto, maestros y padres de familia construyeron aulas provisionales de madera.

A los salones que recién construyeron también se les filtra el agua. Según describen "están prácticamente inservibles" ya que es es mucha la acumulación de agua.

"Pasamos mucho frío, en tiempo de lluvia se gotea mucho y entran los ratones", comentó otras más de las alumnas.

PETICIONES SIN RESPUESTA

Los inconformes mostraron documentos a través de los cuales han solicitado apoyo al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) y al gobernador Alfredo del Mazo, para que agilice la reconstrucción de las escuelas en Santa Lucía.

"Los niños se hacen bolita y tienen que arrinconarse buscando el espacio donde no caiga agua y según ellos no se mojen, la realidad es que terminan empapados" dijo Lucero, madre de familia.

Comentó que apenas hace 15 días iniciaron la edificación de algunos salones, sin embargo el material es de baja calidad.

"Se desmorona. Están metiendo un material muy corriente, los tabiques se deshacen".

Visiblemente molestos, los padres de familia exigieron calidad en los trabajos de rehabilitación y seguridad para sus hijos, «Imagínese que pueda ocurrir otro sismo y nuestras escuelas nuevamente se derrumben, por la irresponsabilidad de este gobierno".

ACUSAN DISCRIMINACIÓN

David Ramírez, otro padre de familia que quiso aprovechar la presencia del gobernador para buscar un acercamiento que no se dio, atribuyó el olvido de las autoridades a un acto de discriminación por su origen étnico.

"Como pertenecemos a la comunidad indígena, seguramente por eso no nos toman en cuenta", recriminó.

Apuntaron que no se vale que en otros municipios y comunidades, donde también hubo daños por el sismo del 19 de septiembre de 2017, sí haya avances "y a nosotros nos olviden".

Mientras el gobernador mexiquense revisaba los avances de rehabilitación en una escuela de Santa Martha, los protestantes procedentes de Santa Lucía sumaron otras exigencias.

Además de la reparación de la primaria Miguel Hidalgo, pidieron por la rehabilitación de su un jardín de niños y la telesecundaria José María Velasco, donde menores continuar recibiendo clases en condiciones de riesgo.

"En la Telesecundaria está parado todo, no han iniciado nada. En la primaria sólo hay ocho albañiles y se trabaja con materiales de muy baja calidad. ¿Usted cree que es justo?", cuestionó David.

Los pobladores de Santa Lucía advirtieron que en caso que el gobierno de Alfredo del Mazo siga postergando sus demandas, cerrarán la carretera que conduce al Estado de Morelos, al centro del Santuario de Chalma y la carretera a Malinalco.

