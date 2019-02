Japonés enamora todos los días a su novia que sufre amnesia, como en la película "Como si fuera la primera vez"

REDACCIÓN 12/02/2019 12:46 p.m.

Todos recordamos la película "Como si fuera la primera vez", interpretada por Adam Sandler y Drew Barrymore donde él debe todos los días intentar enamorar a su amada, quien padece de amnesia y todos los días cree que está viviendo la misma jornada donde sufrió un accidente que la dejó así.

Por su situación su familia debe ver siempre "Sexto Sentido" ya que era el filme que iban a ver y deben fingir que todavía se sorprenden con el final, pese a que ya lo han visto decenas de veces.

Pero como en la actualidad la realidad supera a la ficción, el joven Li Huayu debe todos los días enamorar a su novia Maruyama de 24 años, quien también sufre de amnesia debido a que fue atropellada por un automóvil mientras paseaba en bicicleta.

De acuerdo a Publimetro, la pareja lleva dos años y medio de relación, mientras que hace nueve meses que ella sufrió el accidente y él debe conquistarla todos los días, pues cuando ella despertó tras el terrible hecho, no reconoció a nadie, ni a él ni a su familia.

¡TOMA NOTA! SI TU PAREJA HACE ALGUNA DE ESTAS COSAS, ES MUY PROBABLE QUE SOLO TE QUIERA COMO AMANTE









Con el tiempo, ella empezó a curar sus heridas, pero su memoria jamás volvió. Sin embargo, él sigue al lado de ella y mantiene la esperanza que algún día despertará y lo recordará.

Y pese a que en algunos momentos la misma joven le ha pedido que termine la relación y siga adelante con su vida, Li se niega a hacerlo.

"Es posible que hayas perdido tus recuerdos, pero podemos crear otros nuevos", afirmó el hombre.

En tanto, los médicos le recomendaron a ella que escriba sus vivencias en un diario de vida, para que así pueda entender mejor el comportamiento de sus cercanos, ya que no los reconocerá.

"Gracias por tus cuidado durante este tiempo. Me entiendes muy bien y siempre has tolerado esta versión sensible y frágil de mí", es uno de los textos que ella le ha dedicado a él.

Eso sí, el avance de la enfermedad ha vuelto a sembrar la incertidumbre en la pareja.

Recientemente mis síntomas se han vuelto cada vez más graves. Los médicos dicen que la amnesia puede empeorar aún más. Puedo perder mi memoria otra vez, incluso olvidarte para siempre, ¿todavía estás dispuesto a estar conmigo?, señaló Maruyama en su diario de vida.

Mientras que confesó a un programa de televisión que pese a sus problemas, igual se siente agradecida ya que "debido a mi amnesia, tengo la oportunidad de enamorarme de él otra vez. No importa cuántas veces pierda la memoria, creo que siempre me enamoraré de él".

auc

LEA TAMBIEN "Su muerte se acerca", Mhoni Vidente predice el triste final que tendrá "El Chapo" Guzmán Se acerca la recta final del juicio de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", y de acuerdo a la predicción de Mhoni Vidente ese podría ser su final