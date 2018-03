CONSULTA MAPA

Prevén caos vial en Santa Fe por obras del Interurbano

Las avenidas alrededor de la Ibero estarán cerradas durante y después de Semana Santa

NORMA GARCÍA 21/03/2018 05:50 p.m.

Imagen de obras a la altura del poblado de San Lorenzo Acopilco en Cuajimalpa. (Cuartoscuro).

A partir de este miércoles 21 de marzo y durante dos semanas y media más, se cerrarán totalmente calles en la zona de la Universidad Iberoamericana con motivo de la construcción del Tren Interurbano Toluca-México.

Indigna demolición de casa por Tren Interurbano

Se trata de del cierre vial total de la gaza de incorporación al carril lateral de la autopista, desde la avenida Vasco de Quiroga a la altura de la Universidad Iberoamericana, en el sentido hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el cierre abarcará la celebración de la Semana Santa y la semana de Pascua.

En ese lapso se harán perforaciones y construcción de una zapata, informó la Asociación de Colonos de Santa Fe.

Como alternativas viales se sugieren las avenidas Prolongación Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga.

El sistema ferroviario del Tren Interurbano México-Toluca medirá 60 kilómetros, de los cuales apenas están construidos 18 kilómetros.

El gobierno del Estado de México bajo el mandato de Eruviel Ávila, había anunciado que el sistema estaría terminado para este año, pero la empresa CAF México -que edifica la vía y los trenes del ferrocarril- afirmó en febrero que no se cumplirá con los tiempos de entrega, ya que la obra civil no está terminada y hay tramos en los que aún no está la liberación del derecho de vía.

LEA TAMBIEN Comuneros protestan rumbo a Los Pinos contra Tren Interurbano Aseguran que las obras están afectando los mantos acuíferos y sembradíos, así como manantiales y bosques en los bosques de la zona que habitan comunidades Otomíes

LEA TAMBIEN Metro Observatorio, la bomba que explotaría con el Interurbano Temen que los pasajeros del Tren colapsen y saturen al doble el número de usuarios en la estación del Metro, al poniente de la CDMX

ams