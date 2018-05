NO AGUANTÓ

Pobladores obligan a caminar descalzo a edil de Guerrero

Los inconformes cerraron varias vialidades y obligaron a Pérez García a marchar con ellos hacia el crucero Tlatlauquitepec

Pobladores de la región de Zapotitlán Tablas, poblado ubicado en la Montaña de Guerrero obligaron al edil a caminar descalzo como exigencia para que este les entregara 300 toneladas de fertilizante que el mismo edil les había prometido.

Las inconformidades comenzaron desde el miércoles pasado, cuando los quejosos acudieron a las oficinas municipales para reclamar al alcalde priista, Teodelfo Pérez García, la ayuda prometida.

El funcionario intentó calmar los animos de los pobladores diciendoles que el otro día llegarían los camiones con los fertilizantes prometidos, sin embargo los protestantes no se fiaron de la palabra del edil y lo retuvieron hasta que llegaran los camiones.

TAMBIÉN HAN DETENIDO A POLICÍAS MUNICIPALES EN CDMX

Al ver que el apoyo no llegaba decidieron no esperar más y se dieron a la tarea de cerrar varias vialidades del poblado, al mismo tiempo que obligaron al priista a marchar descalzo con ellos, no obstante el funcionario recorrió dos kilómetros y de desmayó.

Momentos después policías estatales acudieron al lugar y auxiliaron al afectado, a quien trasladaron a un hospital cercano.

Los médicos que lo atendieron informaron que había sufrido un cuadro de deshidratación, sin embargo su estado de salud era estable.





