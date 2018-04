POR PROCESO ELECTORAL

Obispo de Cuernavaca apoya diálogo con el narcotráfico

En entrevista telefónica para el periódico Reforma, el obispo aseguró que platicar con el narcotráfico es una alternativa para buscar la paz

REDACCIÓN 05/04/2018 07:53 a.m.

"Cuando la ley no es respetada y no hay Estado de Derecho, tenemos, ciertamente, que buscar alternativas para poder ayudar a las personas más pobres y a las más alejadas.", afirmó el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro.

"Todo lo que sirva para promover la paz, y que nosotros lo podamos hacer y esté al alcance de nuestras manos, creo que es éticamente razonable", dijo.

Lo anterior, luego de que el fin de semana pasado, su hermano, el obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel manifestó que se reunió con narcotraficantes de la Sierra del estado para solicitarles no asesinen a candidatos en este proceso electoral

"Entiendo perfectamente la actuación de mi hermano obispo (Salvador Rangel). Su situación es grave".

El obispo de Cuernavaca aseguró que en varios municipios de Morelos el narcotráfico impera, por lo que muchos ciudadanos en esas zonas no aceptaron candidaturas a presidentes municipales.

"Muchos candidatos tienen miedo porque han sido amenazados. Esto, ciertamente, afecta el Estado de Derecho y afecta la democracia fuertemente", dijo y aseguró que " en algunas parroquias nos piden oración, y sabemos que de estos delitos no hay demandas porque la gente tiene mucho miedo. No se demanda y no lo harán porque están amenazados. Hay más secuestros de lo que reportan las estadísticas", señaló.

