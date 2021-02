Alumnos en Juchitán toman clases en la calle

OXACA, Oaxaca.- Decenas de alumnos de 19 escuelas de la zona escolar 056 de Juchitán de Zaragoza invadieron las calles de esta localidad, para tomar clases en las vialidades en protesta por la lentitud y en otros casos la nula reconstrucción de sus escuelas a más de 4 meses de los sismos de septiembre pasado.

Las acción la determinaron padres de familia y maestros debido a que observan dilación y promesas en falso del gobierno del estado y federal sobre la urgencia de levantar nuevamente las escuelas o reparar las que resultaron dañadas por el fenómeno natural.

Te recomendamos: Reportan opacidad en los 3 mil mdp de donaciones por sismo

Desde temprana hora, las y los alumnos de las distintas escuelas colocaron sus mesas bancos en medio de las calles y ahí toman clases.

"Las precariedades en las que los niños están recibiendo clases no ha cambiado, no hay lugares dignos para que nuestros hijos tomen sus clases mientras no se nos dice bien para cuándo estarán listas las escuelas porque no hay avances", señaló uno de los padres de familia.

Reclamaron que tanto el IEEPO como la SEP prometieron que en cinco meses se llevaría la reconstrucción; sin embargo, hay escuelas en donde los trabajos no se han iniciado.

En el Istmo de Tehuantepec fueron alrededor las reportadas 400 escuelas las que se reconstruirían debido a que fueron las más dañadas tras el terremoto de 8.2 grados de septiembre pasado y de ellas, solo un cinco por ciento ha sido atendida explicaron los padres de familia.

Además, señalaron que tampoco se les garantizó apoyos para la renta de espacios alternos o habilitación de lugares en tanto se arreglan las escuelas, pese a que el gobierno anunció 40 millones de pesos destinados para que se buscaran lugares disponibles donde los estudiantes pudieran regresar a clases.

Algunas de las escuelas que se encuentran tomando clases en las calles son la Escuela Emiliano Nazariega Díaz, Saúl Martínez, Evaristo C. Gurrión en Juchitán, entre otros.









kach