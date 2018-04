SISMO 7 DE SEPTIEMBRE

Regresa a clases alumnos de escuela reconstruida en Juchitán

El Centro Escolar Juchitán se convierte en la primera escuela en terminarse de las 770 que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a reconstruir

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 11/04/2018 12:48 p.m.

Regresa a clases alumnos de escuela reconstruida en Juchitán. Foto Alondra Olivera/Corresponsal

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- En medio de la exigencia de apresurar la reconstrucción de todas escuelas, el Centro Escolar Juchitán reinició actividades escolares este miércoles a siete meses de ocurrido el terremoto del 7 de septiembre pasado que azotó la región del Istmo de Tehuantepec.

Alrededor de mil alumnos retornaron a sus salones de clases sin contratiempo. Los docentes llamaron a padres de familia y a sus hijos a presentarse de manera normal a las actividades e inaugurar las instalaciones sin la presencia de ninguna autoridad.

"No vamos a permitir que el gobierno del Estado o federal quieran venir a dar un discurso falso cuando el resto de las escuelas no tienen avances contundentes", dijo Wilbert Santiago Valdivieso, portavoz de la Sección 22 del SNTE.

Las nuevas instalaciones del Centro Escolar Juchitán consta de tres edificios catalogados en A, B y C. En el A fueron construidos los sanitarios, aulas de medio, la cooperativa, la biblioteca y las 11 aulas didácticas. La B consta de sanitarios y aulas didácticas y la C con sanitarios, bodega de material y servicio, dos direcciones y 10 aulas didácticas.

El Centro Escolar se convierte en la primera escuela en terminarse de las 770 que el gobierno del estado y federal se comprometió a reconstruir de manera toral en seis meses.

Sin embargo, de las 330 primeras escuelas comprometidas para el mes en curso no hay reporte del porcentaje de avances, el resto, 440, están programadas para terminarse en mayo, días antes de que concluya el ciclo escolar vigente.

Para este proceso el monto económico destinado es de los 3 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce su distribución y gasto a la fecha."En realidad lo que estamos padeciendo es un proceso de dilación total, porque se observan muy pocos avances, las empresas ya no tienen capacidad porque no han bajado los recursos", dijo Santiago Valdivieso.Son aproximadamente 20 mil los menores que se mantienen en la incertidumbre de cuándo regresarán a sus escuelas a clases, por ahora lo hacen enimprovisados, de lámina o espacios alternos que han habilitado.

