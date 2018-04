#YOSOYMÉDICO17

Pese a liberación de médico, hospitales en Oaxaca hacen paro

Aunque el médico Luis Alberto Pérez Méndez quedó en libertad por el caso Edward algunos hospitales públicos y privados del estado llevan a cabo un paro

ALONDRA OLIVERA Y HÉCTOR GONZÁLEZ 13/04/2018 12:09 p.m.

Pese a liberación de médico, hospitales en Oaxaca hacen paro. Foto Alondra Olivera/Corresponsal

OAXACA, Oaxaca.- Aunque el médico Luis Alberto Pérez Méndez quedó en libertad y seguirá su proceso jurídico por su probable responsabilidad en el caso de la muerte de Edward Luna Trujillo, de tres años de edad, en algunos hospitales públicos y privados sí se lleva a cabo un paro de labores. En el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso más de 350 pacientes se ven afectados en consultas médicas, luego de que se sumaron al movimiento #YoSoyMédico17 para exigir la no criminalización de la profesión médica.

El secretario de la subsección 07 perteneciente a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Alberto Vázquez San Germán detalló que su demanda es para que no se condicione a la comunidad médica.

Recalcó que este sector es de los más vulnerables porque las condiciones de trabajo a las que se enfrentan es de carencias y limitaciones.

A la medida también se sumó el Hospital Regional de Especialidades, el Hospital de la Niñez dey el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hospital Presidente Juárez, que expresaron su apoyo a la anestesióloga Gabriela C. implicada en el caso de la muerte de Edward, pero ella se amparó antes de ser detenida.En eltambién participan médicos de todo el país como una medida de rechazo a que se pretenda actuar el contra de su profesión a la hora de que en la atención a sus pacientes y no resulte como se esperaba puedan ser señalados de actuar con dolo.

Mensaje de la Fiscalía General del Estado en relación al caso del niño Edward. (Ve el mensaje completo) https://t.co/0e6qmiPPFL pic.twitter.com/lYHXPBWaaa — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) 13 de abril de 2018

Manifestaciones en Morelos

Médicos de Morelos protestaron en la Plaza de Armas de Cuernavaca para exigir mejor infraestructura en los hospitales de Morelos pues aseguraron que carencias en instrumental y medicamentos ponen en riesgo la vida de los pacientes

Tras la liberación de Luis Alberto "N", médico acusado de homicidio doloso por la muerte de un menor de tres años en Oaxaca, galenos de Morelos se sumaron a la protesta nacional del movimiento #YoSoy17 en contra de la criminalización de la actividad médica.

"No se trata de proteger a los médicos que no cumplan la norma como está, pero también nosotros tenemos que tener las armas, las herramientas para poder salvar una vida y no arriesgarnos en cada caso que entramos por la falta de infraestructura.

"Me interesa que los pacientes tengan seguridad en sus vidas porque tenemos la infraestructura adecuada. ¿De qué sirve que nosotros saquemos a un paciente en estado crítico si ese paciente requiere una terapia intensiva, se carece de terapias intensivas, es insuficiente lo que tenemos en los apoyos en los hospitales grandes porque no hay suficientes", expresó el vocero de la protesta, un doctor que no quiso revelar su nombre.

Con sus batas blancas puestas y con pancartas de protesta, los médicos se concentraron en la zona sur de la Plaza de Armas de Cuernavaca.

Ahí ofrecieron un mensaje a la prensa en el que denunciaron que los doctores son agredidos por los pacientes cuando los hospitales del estado no cuentan con la infraestructura necesaria para la atención médica.

"Nosotros hemos sido hasta agredidos físicamente por los pacientes, porque ellos piensan que nosotros negamos las atenciones, pero realmente los responsables no somos nosotros, son los que dirigen los Servicios (de Salud) porque realmente la carencia nos impide que nosotros demos la atención.

"No es posible que nosotros tengamos que entrar a operar sin tener el material, arriesgamos al paciente inclusive, entonces yo creo que esto es una cuestión de emergencia que ya dejen de engañar al pueblo, que los políticos se pongan las pilas y que den al gremio médico lo que se merece, los hospitales deben estar superequipados con la tecnología que tenemos hoy en día y no estar ejerciendo medicina de 20 años atrás", expresó el vocero.

Para evitar que casos como en el del doctor Luis Alberto "N" se repitan, los médicos propusieron una legislación que sancione al personal administrativo de los hospitales y secretarías de Salud que no garanticen la infraestructura necesaria para la atención de los pacientes.

"Se tiene que legislar bien, como debe ser, en base a las necesidades reales de la población y de los médicos, porque aquí sale afectada también la población, al haber carencias también debe haber sanciones no sólo al médico, también se debe sancionar a las instituciones por no cubrir con las necesidades que debe tener el médico, lo mínimo y al no tener una terapia es una sanción que deben hacer a la instituciones porque la norma lo pide.

"Pacientes en estado crítico deben estar estabilizándose en una terapia, que son pacientes recuperables, pero si no tenemos esa herramienta, de qué sirve que uno se haya fletado cinco horas en un quirófano para salvar una vida, si no contamos con esa herramienta básica para salvar una vida", dijo el vocero.

