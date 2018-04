PARO DE 48 HORAS

CNTE impide el regreso a clases en Oaxaca

Aunque no todas las escuelas suspendieron clases la gran mayoría de los planteles de educación básica en la entidad no reiniciaron clases

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- Aunque no todas las escuelas suspendieron, la gran mayoría de los 13 mil 500 planteles de educación básica en la entidad no reiniciaron clases debido al paro nacional de 48 horas que lleva a cabo la Sección 22 del SNTE adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde temprana hora, contingentes de trabajadores de la educación iniciaron bloqueos en al menos 16 puntos de la entidad oaxaqueña.

A la par, la dirigencia sindical que encabeza Eloy López Hernández marcha con contingentes de Guerrero, Michoacán y Chiapas en la capital del país en demanda instalación de una mesa única de negociación con el gobierno federal para abordar los temas laborales y sindicales pendientes.

En el caso del estado, se busca abordar el tema de la reconstrucción de escuelas en la zonas donde pegaron los sismos, dado que no hay avances pendientes.

