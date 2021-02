Comienza cierre de cantinas y prohíben venta de alcohol en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- La comunidad de Jaltepec de Candayoc, desterró las cantinas. En un hecho inédito, los habitantes votaron en su asamblea comunitaria a favor de cerrar todos los establecimientos de este tipo.

Perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, los pobladores de esta localidad argumentaron que las cantinas son centros de vicio que afecta por rel consumo y en consecuencia genera una adicción, sobre todo para los jóvenes.

Con más de 400 votos, la mayoría de mujeres y adultos mayores, la asamblea concluyó en que en esta localidad no se venderá más bebidas alcohólicas.

En un video que se realizó a la hora de la votación, se aprecia como algunos hombres que se oponen a esta medida lanzan chiflidos cuando perciben que es la mayoría la que definió que se cierren cantinas.

Ahora, quien quiera consumir bebidas alcohólicas tendrá que hacerlo fuera de su localidad o encerrados en su caso sin que las autoridades tengan conocimiento.

Las autoridades de Candayoc que presiden la asamblea no se notan convencidos pero argumentan que por ser decisión de la mayoría de los pobladores van a apoyar al pueblo.

Cacahua también desterró bebidas alcohólicas

Está comunidad no es la única que ha optado por esta medida. En San Francisco Caucahua, desde hace 20 años sus habitantes acatan una ley seca.

La medida fue decisión de la mayoría de la asamblea comunitaria y se debe a que en el año 1989 en esta población personas que había ingerido bebidas embriagantes ocasionaron la muerte de 3 personas.

A partir de ahí la población voto por retirar cantinas, así como evitar la venta de bebidas e ingerirlas. Aquel que desacate esta medida será acreedor a una multa que puede llegar a los mil 200 pesos y cárcel si no la paga.