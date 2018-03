ELECCIONES 2018

Designa PAN a ex priísta para alcaldía de Oaxaca

La dirigencia estatal y fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron al candidato oficial a la presidencia municipal de Oaxaca

ALONDRA OLIVERA / CORRESPONSAL 05/03/2018 02:52 p.m.

Samuel Gurrión, candidato al gobierno del municipio de Oaxaca (Foto. tomada de la web)

OAXACA.- La dirigencia estatal y fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron a Samuel Gurrión Matías como candidato oficial a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez de cara al 1 de julio.

Con la ausencia de las dirigencias estatales del PRD y MC, Juan Iván Mendoza, coordinador del PAN en el Congreso del estado, sostuvo que el 99% de los militantes del albiazul definieron llevarlo como su propuesta a la alcaldía de la capital oaxaqueña.

"La Comisión Estatal Permanente del PAN determinamos designar como candidato a la capital del estado a nuestro amigo Samuel Gurrión Matías. Confiamos que está decisión hace con el ánimo de que la coalición Por Oaxaca al frente tenga como abanderado a los mejores perfiles", sostuvo desde una de las salas del Poder Legislativo que utilizaron para anunciar el tema de carácter electoral.

Aseguró que en el proceso interno del PAN se inscribieron 3 aspirantes, pero la mayoría respaldo a Gurrión Matías, a quien su trabajo, capacidad y experiencia lo respaldan.



"La participación de Samuel no solo abonará a ganar como candidato la presidencia de Oaxaca si no también a la coalición PAN-PRD-MC obtenga el mayor número de votos".

Por su parte, José Julio Antonio Aquino, secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aseguró que este partidos suma a la candidatura pese a las inconformidades de la dirigencia estatal. "Al PAN le toca la candidatura en consecuencia tenemos que apoyarla", dijo al descartar que esta postulación sea motivo de una fractura sobre todo de quienes se han manifestado en contra. Ricardo Coronado Sanginez, presidente del Consejo Estatal en Oaxaca de Movimiento Ciudadano, también se sumó al proyecto y solicitó el voto de los capitalinos. Por su parte, el expriista, Samuel Gurrión, aseguró que desde hace un año, venía trabajando su proyecto político con militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN), incluso con el aspirante a la presidencia Ricardo Anaya. Posible fractura

Samuel Gurrión no es bien aceptado por militantes panistas y la dirigencia estatal en Oaxaca que encabeza Raymundo Carmona, quien incluso advirtió una posible fractura derivado de esta decisión.

Gurrión Matías fue señalado por sus bienes y propiedades, pero el aclaró en su momento que éstas no obedecen a actos de corrupción ni prebendas en la clase política.

El polémico empresario del ramo de la construcción y medios de comunicación, admitió que cuenta con una avioneta, un yate, diversas propiedades y bienes que ha adquirido a lo largo de 30 años en la iniciativa privada.

De paso, rechazó que su hermano, el ex edil de Juchitán de Zaragoza, Daniel Gurrión Matías, promueva bloqueos carreteros en la región del Istmo de Tehuantepec, para hacerse de la delegación del ISSSTE en Oaxaca.

Militantes del PAN amenazan con voto de castigo por "Imposición"

Un grupo de militantes del Partido Acción Nacional analizan respaldar a otros institutos políticos, entre ellos Morena, derivado la imposición de Samuel Gurrión Matías, ex priísta, a la alcaldía de Oaxaca de Juárez.

Denominados Grupo de Panista Rebeldes acusaron que su instituto político ha perdido el rumbo y ha traicionado a su militancia al grado de ignorarlos para priorizar el dedazo y la venta de los espacios.

Quienes se dijeron panistas de convicción, señalaron que la designacion del juchiteco es arbitraria e incluso podría haber comprado el espacio apoyado de personajes ajenos al albiazul como José Murat Casab.

Alfredo Colmenares, panista con 40 años de militancia, indicó que solicitarán a los órganos internos del partido dar marcha atrás a la designación del priísta y dependiendo de los tiempos acudirán a los tribunales a impugnar su candidatura.

"Cómo es posible que por un capricho porque en el PRI no satisfacieron sus ambiciones personales, una minoría ambiciosa y pragmática que dirige al partido le ofrezca en bandeja de plata la presidencia municipal o no sabemos cuánto le costó porque el señor tiene mucho dinero".

Señalaron que los panistas no fueron consultados, ni tomados en cuenta, "el PAN esta desdibujado en Oaxaca, el Frente esta haciendo agua con estas designaciones y no solo me refiero a la postulación de Gurrión, el el PRD va otro priísta pero al Senado con Manuel García Corpus y como suplente Luis Octavio Murat, primo del gobernador".

El ex diputado federal indicó que varios panistas le han expresado que no respaldarán al PAN, lo que evidentemente repercutirá a Ricardo Anaya en Oxaca.

Por su parte, Luis de Guadalupe Martínez señaló Natividad Díaz Jiménez, dirigente del PAN con licencia de acaparar las candidaturas.

"Ella va en lugar número 3 de candidaturas preliminares a diputados federales, su papá es suplente de Juan Iván Mendoza, candidato a diputado federal y su hermano se va a reelegir en la presidencia de Ejutla de Crespo.

