Están son las dos candidatas transexuales postuladas por el PRD-Oaxaca

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó a Felina Santiago y Mística Sánchez como su fórmula "muxe" a contender por la diputación local por el distrito XX con sede en Juchitán de Zaragoza.

El dirigente del PRD, Raymundo Carmona Laredo aseguró que con la postulación de las candidatas muxes no trata de "lavar culpas", luego de que la coalición de partidos en la que participa registraron hombres que simularon ser transexuales para cumplir con la cuota de género y así participar en la contienda electoral.



Acompañado de la secretaria de Igualdad de Géneros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Rogelia González Luis, el dirigente dijo que este partido es congruente y lo demuestra con los espacios de participación hacia este sector.



La postulación de Mística y Felina, candidata y suplente, respectivamente, se dio en sustitución de Donají López Chevez y Yolanda Sosa Rafael, mujeres que, presuntamente, renunciaron para dar paso a la participación de los muxes.



Carmona Laredo indicó que aquel partido que incurrió en la irregularidad y violentó la ley, se sancione y asuma las consecuencias de sus actos, pero con ello no señala a responsables, mucho menos de la alianza en la que participa.



"No podemos asumir facturas que no consumimos", enfatizó el dirigente del PRD al asegurar que en su momento pedirán las explicaciones con el resto de los partidos que integran el Frente.



De su lado las candidatas, manifestaron estar en contra del engaño que hicieron los candidatos y en su momento firmaron la petición del retiro de las 17 candidaturas trans.



Felina indicó que no avalan a ningún varón que quiera aprovecharse de los espacios que los muxes y mujeres han ganado.



Así como recalcó que su participación es con el PRD, quien ha dado la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de la comunidad lésbico gay y no con el PAN, aunque vayan en coalición.





