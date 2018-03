EMPRESA POLÉMICA

"Nxivm es una empresa, no una secta": Emiliano Salinas

Emiliano Salinas Occelli da a conocer de qué se trata esta empresa que se ha visto envuelta en polémicas

MARLENE VALERO 05/03/2018 07:20 a.m.

El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas Occelli (Especial/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari aseguró que la empresa Nxivm (Nexium) es una empresa que imparte clases y talleres de ayuda personal y de negocios, no una secta donde se ´marquen´ personas, como lo publicó el New York Times, en octubre pasado.

En entrevista con La Silla Rota, Emiliano Salinas Occelli da a conocer de qué se trata esta empresa que se ha visto envuelta en polémicas y que, él y su socio, Alejandro Betancourt trajeron a México hace 15 años.

"La empresa Nxivm en Nueva York se dedica a desarrollar metodologías y programas de desarrollo humano, nosotros tenemos una licencia para operar una de ellas en México. Nunca en 15 años, ni como clientes ni como representantes, jamás he visto nada que se parezca a lo que el NYT reportó. Dentro de Nxivm no existen esas prácticas", afirmó.

Sin embargo, Salinas Occelli reconoció que el escándalo se dio porque en el grupo de personas que tenían prácticas excéntricas como marcar a las mujeres con tatuajes o extorsionarlas con fotografías de connotación sexual, había algunos que tomaron talleres en Nxivm, sin tener relación uno con otro.

"Lo que hablan los medios, es un grupo, que por el statment de la empresa fue incorrectamente ligado a esta otra empresa. Es decir, ligaron a un grupo privado con las actividades de la empresa Nexium. Hay miembros de ese grupo que también son miembros, clientes de Nexium, que de alguna manera participan en los talleres", detalló.

La historia de Nxivm en México remonta desde el año 2002, cuando Emiliano Salinas y Alejandro Betancourt, quienes son socios en otros negocios asistieron a los talleres de Executive Success Program (ESP) en Nueva York.

Al ver los cambios de vida personal, familiar y de negocios decidieron traer al país éstas pláticas que le servirían a otras personas.

Durante cinco años, organizaban pláticas para quienes quisieran asistir para escuchar a coaches en inglés. Fue en 2008 cuando los socios adquirieron una licencia para el programa ESP de Nexium y hoy en día cuentan con 40 coaches que imparten los talleres en español.

"Primeros fuimos clientes, tomamos sus programas y por el beneficio que vimos en nosotros decidimos traer la licencia a México. De enero del 2002 al 2007 venían de Estados Unidos e impartían los talleres en salones de conferencias de hoteles. En 2008, Emiliano y yo, conseguimos la licencia de ESP y abrimos una matriz en la ciudad de México, ahora tenemos presencia en Monterrey, León y Guadalajara", explicó Alejandro Betancourt.

El socio director de ESP México describió que estos talleres y pláticas son programas de potencial humano en los que dan herramientas a las personas tanto para trabajar en equipo como para la autoestima y el valor personal.

"Son programas de potencial humano que cubren distintos temas que se pueden aplicar a tu vida personal, pero también profesional. Herramientas de trabajo en equipo, la autoestima. El ganar las cosas con tu propio esfuerzo, asumir responsabilidades, son distintos temas y materiales que son la base de una persona exitosa", dijo.

A diferencia de lo que se piensa, agregó Betancourt Ledesma, éstos programas son accesibles para todas las personas y no para un círculo cerrado; los han tomado desde empresarios, políticos, deportistas, artistas, estudiantes y amas de casa.

Los costos pueden ir desde los 40 mil pesos hasta los 200 mil, lo cual dependerá de si se trata de un curso intensivo de 50 horas o un programa anual, con el que la persona puede armar su propio horario.

De igual manera, cada miércoles se imparten pláticas de inducción para explicar de qué tratan los talleres y no haya especulaciones relacionadas a una secta, como lo publicado en el NYT.

Respecto a los señalamientos de prácticas excéntricas e inusuales, Alejandro Betancourt afirmó que no les han afectado como empresa en México, sino que algunas personas se han acercado y clientes satisfechos han reforzado sus lazos.

"No fue una sorpresa, porque anteriormente en Estados Unidos habían surgido algunas especulaciones; sin embargo, me sorprendió lo que el reportaje dice. Algunos nos han conocido por esto, y otros clientes satisfechos se pusieron a disposición para dar su testimonio de que lo que publicaron no ocurre aquí ni en Nexium", añadió.

El socio director del ESP en México puntualizó que a lo largo de los últimos 15 años más de 8 mil personas han tomado los cursos y talleres de Nxivm, y han cambiado su manera de ver la vida.

