Misterios del arte: Secretos que esconden los cuadros más famosos del mundo

Casi todas las obras de arte más importantes de la historia guardan un misterio, un "doble fondo" o una historia secreta, la cual es revelada por expertos

El arte no sólo es una fuente de inspiración, sino también un gran misterio. Los artistas con frecuencia añaden a sus obras detalles interesantes o dejan mensajes ocultos que no se pueden ver a primera vista (FOTO ESPECIAL)

El mundo del arte está rodeado de misterios; obras que todo el mundo admira por su indiscutible belleza o excentricidad, la cual en muchos de los casos esconde códigos ocultos que han sido y siguen siendo objeto de múltiples teorías. Expertos en la materia han hecho exhaustivos estudios de algunas de las obras más importantes, y más allá de comprobar su autenticidad, han pretendido descifrar su complejidad y todas aquellas historias que aseguran querían transmitir los artistas a través de sus cuadros.

Hace unos días, en la casa de subastas Sotheby's de Londres, hubo una puja por un Banksy, seudónimo de un conocido artista callejero británico, quien hizo un gran montaje teatral de la autodestrucción de su obra titulada "Niña con globo", para denunciar la comercialización del mundo del arte.

La gran ironía es que este acto no solo contribuyó a la mercantilización sino que la ha magnificado. El cuadro cambió de nombre, ahora se llama "Love in the bin" (El amor está en el cubo de la basura), y ha hecho trizas su valor. De 1,18 millones de euros pasó a cotizarse en 2,2 millones, gracias a la trituradora. Este jueves la casa de subastas confirmó en un comunicado que la compradora es una mujer y señaló que es una coleccionista europea y "cliente de larga data de Sotheby's".

Este suceso generó tal controversia a nivel mundial, que despertó el interés de los neófitos en arte. Así que quizá Banksy no consiguió denunciar la comercialización del arte, pero sí logró que la gente volteara a ver su trabajo y el de muchos otros artistas.

Una pintura, además de mostrarnos el rigor en la técnica de un artista, también nos cuenta una historia, nos habla de una época y del sentir de un genio.

EXPERTOS EN HISTORIA DEL ARTE, CURADORES INTERNACIONALES E HISTORIADORES, HAN DADO SUS TEORÍAS SOBRE ESTOS CUADROS:

DÁNAE, REMBRANDT

Dánae es una pintura al óleo sobre lienzo del pintor Rembrandt, realizada en 1636 pero modificada posteriormente, el cuadro se conserva en un museo de Rusia.

Según la mitología griega, decepcionado por carecer de herederos varones, Acrisio consultó un oráculo para saber si esto cambiaría. El oráculo le dijo que fuese al fin de la Tierra donde sería asesinado por el hijo de su hija. Para que esta no tuviese hijos, Acrisio la encerró en una torre de bronce (o en una cueva, según la versión). Pero aun así, Zeus la alcanzó transformado en ducha o lluvia de oro y la dejó embarazada. Poco después nació su hijo Perseo, quién sin saberlo terminaría matando a su abuelo en un torneo.

Rembrandt representa a la joven en su cama, iluminada por una luz dorada, lo que podría aludir a la pureza del amor divino, un concepto reforzado por la presencia de un amorcillo en la cabecera de la cama, símbolo de la castidad. En 1985 el cuadro fue salvajemente desfigurado con ácido sulfúrico y con diversos cortes de cuchillo, en la actualidad se encuentra resguardado en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia protegido por un cristal antibalas.

(Saskia, esposa de Rembrandt)

El cuadro ha sido analizado con rayos X, los cuales han mostrado que en las primeras versiones del famoso lienzo de Rembrandt, la cara de Dánae tiene un enorme parecido con la de la esposa del pintor, Saskia, quien murió en 1642, mientras que en las últimas versiones del cuadro, el rostro ya se parece más a su amante Geertje Dircx, con quien Rembrandt vivió después de la muerte de su esposa.

EL DORMITORIO EN ARLÉS, VINCENT VAN GOGH

En mayo de 1888 Van Gogh compró un pequeño taller en Arlés, en el sur de Francia. Para octubre de 1888 había instalado su dormitorio en una de las habitaciones y decidió pintar "El dormitorio en Arlés". Para el pintor fue muy importante el color y el confort de la habitación, todo debería evocar la idea de reposo. Pero el cuadro acabó presentando unos colores muy alarmantes. Investigadores de la obra de Van Gogh explican que el pintor tomaba dedalera, una medicina contra la epilepsia que afecta a la percepción de color, haciendo que el artista percibiera todo en matices verdes y amarillos.

LA GIOCONDA O MONA LISA, LEONARDO DA VINCI

La Mona Lisa es el retrato más famoso de la historia del arte, sin embargo, ha surgido una nueva explicación reciente para explicar la enigmática expresión del personaje. Joseph E. Borkowski es un crítico de arte y además dentista, que confiaba en sus instintos. Examinó la boca de la Mona Lisa para detectar anomalías, una cicatriz alrededor de los labios, determinó para él que la dama debió haber perdido una gran cantidad de dientes. Él explica que su tipo de sonrisa es realmente típica de aquellas personas que no tienen dientes.

Otra versión señala que la denominada "Monna Vanna", fue realizada por Andrea Salaí, discípulo y ayudante del gran Leonardo da Vinci. Muchos críticos creen que precisamente fue él el modelo para las pinturas de Leonardo "Juan el Bautista" y "Baco". Algunos incluso sugieren que Salaí, vestido de mujer, sirvió de modelo para la propia Mona Lisa.

CUADRADO NEGRO, KAZIMIR MALÉVICH

Esta pintura no es lo que parece. En primer lugar, pregúntate realmente qué ves- ¿un cuadrado negro? Sin embargo, el artista no utiliza ninguna pintura negra - él simplemente combinó varios colores. En segundo lugar, no hay ningún cuadro. Ninguno de los lados son paralelos entre sí, y lo mismo pasa con el marco de color blanquecino. Esta pintura merece una atención especial.

Algunos historiadores han afirmado que Malévich quería deshacerse de la figuración, expresar la esencia de las cosas. Su aspiración no era algo individual: Toda una generación de artistas (pintores, escritores, poetas) buscaban esa abstracción, esa liberación de corsés, liberarse de todo lo conocido... Los impresionistas fueron los primeros en proponerse representar no la realidad, sino su impresión de ella.

EL VIEJO PESCADOR, TIVADAR KOSZTKA CSONTVÁRY

El cuadro contiene un sentido oculto que fue revelado solo después de la muerte del pintor. Si uno coloca un espejo en la mitad del lienzo verá dos caras diferentes: la de Dios (si se refleja el hombro derecho del viejo) y la del Diablo (si de refleja el hombro izquierdo).

De acuerdo a los expertos, el ingenio del artista está en la gestión de colocar estos dos aspectos, el bien y el mal y mostrarnos armoniosamente en un mismo cuadro.

MUCHACHA EN LA VENTANA, SALVADOR DALÍ

El cuadro es de 1925, fue una de las primeras obras que realizó el artista en su período de formación, cuando solo tenía veinte años, todavía no se había consolidado su estilo como surrealista.

Pertenece a una serie de retratos que Dalí realizó a su hermana Ana María, primera musa antes que Gala (esposa del pintor), la serie está compuesta por unos doce retratos. La hermana de Dalí tenía diecisiete años cuando la representó en este cuadro.

La relación entre los hermanos empeoró después de que en uno de los cuadros el pintor escribiera "A veces escupo por gusto sobre el retrato de mi madre", algo que su hermana no le podía perdonar.

AUTORRETRATO CON LA OREJA CORTADA Y PIPA, VINCENT VAN GOGH

En el "Autorretrato con la oreja cortada y pipa" de Vincent van Gogh se ve que el artista se lesionó en su oreja derecha. Pero, en realidad, era la izquierda. Esto responde a que el postimpresionista lo pintó utilizando un espejo.

EL VIEJO GUITARRISTA CIEGO, PABLO PICASSO

Si nos fijamos en "El viejo guitarrista ciego" de Pablo Picasso, podemos ver la silueta de una mujer. Con la ayuda de infrarrojos y rayos X, los científicos del Instituto de Arte de Chicago encontraron un par de nuevas figuras que están ocultas al fondo de la obra. Lo más probable es que el artista no tuviera suficiente dinero para comprar nuevos lienzos y se viera obligado a pintar sobre los antiguos.

LA RONDA DE NOCHE, REMBRANDT

Durante la restauración en 1947 de la obra de Rembrandt titulada al principio como "La compañía militar del capitán Frans Banninck Cocq y el teniente Willem van Ruytenburgh", más conocida después con el nombre de "La ronda de noche", se encontró una gruesa capa de hollín. Después de una limpieza, se hizo evidente que los eventos descritos en el lienzo ocurren de día y no de noche.

LA ÚLTIMA CENA, LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci buscó durante mucho tiempo los modelos convenientes para los dos personajes más importantes de La última cena: Jesucristo y Judas. Finalmente, logró encontrar un modelo para la imagen de Jesucristo entre unos jóvenes de un coro. Según historiadores, años después, encontró en la calle a un borracho con el que de inmediato realizó a Judas. Cuando el borracho volvió en sí, contó al artista que una vez ya había posado para él, había sido unos años antes, cuando cantaba en el coro de la iglesia y Leonardo retrató con él a Cristo.

GÓTICO ESTADOUNIDENSE, GRANT WOOD

El Gótico estadounidense, realizado por Grant Wood en 1930, se considera una de las obras más extrañas y opresivas de la historia de la pintura norteamericana. De acuerdo con los expertos, el cuadro, con un padre y una hija lúgubres, está repleto de detalles que indican la rigurosidad, el puritanismo y misoneísmo de las personas representadas. Sin embargo, el artista no había concebido representar ningún horror: durante un viaje a Iowa divisó una pequeña casa en estilo gótico y decidió representar a aquellas personas que, en su opinión, serían perfectas para habitarla. Así, en esos personajes, Wood inmortalizó a su hermana y a su dentista.





