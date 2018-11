La polémica declaración de Belinda sobre el amor: "Soy muy joven, quiero tener mil novios"

REDACCIÓN 16/11/2018 05:10 p.m.

Belinda sale a disipar los rumores sobre su vida amorosa y confirma su soltería, además habla de su cambio de look y aunque no quiere revelar fechas, promete retomar su carrera musical.

De acuerdo con Grupo Fórmula, mucho se especuló de romances con Belinda luego de que terminara con Criss Angel y se rumorara que mantenía una relación con un reconocido cirujano plástico de Beverly Hills. La mexicana ha confesado lo que realmente quiere para su vida amorosa.

LA ESCUCHAN, LA OYEN Y LA SIENTE, THALIA RECIBE RECHIFLA EN LOS LATIN GRAMMY POR CULPA DE LUIS MIGUEL

¿El amor?, pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener (una pareja), soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen.

Ver esta publicación en Instagram El lado que me gusta de @mercadolibre.mex ?? #TúEstásDeModa #MercadoLibreModa Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 5 Oct, 2018 a las 7:00 PDT

Por otro lado, Belinda habló de su radical cambio de look y no, no lo hizo para cerrar un ciclo. Pasó de ser rubia a castaña: "no sé, está padre cambiar, me gusta mucho cambiar, siempre voy a ser rubia, tengo los rayitos y mi pelo es rubio natural, lo que pasa es que quise como cambiar un poquito, pero voy a regresar antes de lo que creen porque mi pelo más claro me gusta más", confesó Belinda.



Buenas noticias para los Belifans, aunque la famosa declaró que no hay una fecha exacta, si tiene planes de volver pronto a su faceta musical, por lo que espera dar una noticia al respecto en corto tiempo.

ANGÉLICA RIVERA REGRESA A LA PANTALLA CHICA

an

LEA TAMBIEN Lo mejor del año Jorge Drexler y la lista de los ganadores del Grammy Latino 2018 49 premios fueron entregados en la ceremonia de los Grammy Latino, aquí la lista completa de ganadores