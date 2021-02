Norma Leticia, primera mujer Comisaria en Fuerza Civil en Nuevo León

Monterrey, N. L.- Norma Leticia Platas Gómez es la primera Comisaría General de la corporación policíaca Fuerza Civil de Nuevo León y está segura de cambiar la percepción de los ciudadanos hacía la policía estatal.

Esta consiente de la magnitud del cargo, de los retos que enfrenta pero también tiene la seguridad de poder superarlos y de contribuir a la pacificación.

"Es un reto y un compromiso por ser la primera mujer en un estado tan desarrollado como Nuevo León, tener el privilegio de pertenecer a una institución tan importante como es Fuerza Civil, para continuar el trabajo en coordinación con las autoridades, municipios, Estado y Federación", afirma

Es egresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1988 y mientras estudiaba laboraba como escribiente en la extinta Procuraduría de Justicia. Después fue delegada, agente y luego coordinadora del Ministerio Público.

No oculta su inclinación por los temas policíacos: su programa de televisión favorito es la serie estadounidense de detectives "La Ley y el Orden" pero recuerda que desempeñarse en el ámbito para una mujer es difícil por la discriminación que aún existe.

Cuando ocupó el cargo de agente del Ministerio Público en los municipios de Santiago y Allende, cuenta que los secretarios de Seguridad Pública se preguntaban cómo era posible que, una mujer ocupara ese puesto.

"Tuve ciertas dificultades como mujer porque los secretarios que en aquel entonces existían, nos discriminaban. Las mujeres tenemos la doble responsabilidad de demostrar por qué estamos ahí, porque nos interesa sobresalir y levantar el nombre de las mujeres que representamos al Estado".

Con la creación de la nueva Fiscalía, Leticia fue nombrada en abril de este año Fiscal Especializada en Feminicidios, sin embargo, avanza y ahora está en la Comisaría de Fuerza Civil.

"Paso a paso que he ido dando desde que egresé de la Universidad y por el tema de leyes siempre me vi involucrada en temas de seguridad, ser la titular de una institución tan importante la verdad no lo imaginé".

Esta consiente de que hoy tiene menos tiempo para su familia, que tiene la responsabilidad de mejorar la percepción de corporación ante los nuevoleoneses y elevar la capacidad de los elementos.

Y para lograr la meta tiene el fundamental apoyo, al 100 por ciento de sus padres. “Tener el apoyo de la familia es prioritario para tener las fuerzas necesarias para este tipo de encomiendas".

Fuerza Civil es una corporación policíaca estatal con unos 6 mil elementos, - el objetivo es alcanzar los 12 mil policías- creada en la administración del gobernador anterior, Rodrigo Medina en forma conjunta con el sector privado que permitió en los tiempos difíciles disminuir y prácticamente bajar a niveles ínfimos la inseguridad en Nuevo León.

