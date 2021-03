Verificación vehicular voluntaria ¿Qué es y para qué sirve?

Hasta ahora si tienes un auto con placas foráneas y estás en la ciudad de México o estado de México no puedes circular todos los días; sin embargo, esta medida, muchas veces engorrosa, está por llegar a su fin con la verificación vehicular voluntaria.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), "la verificación voluntaria realizada en la ciudad de México tendrá el objetivo de exentar las restricciones del programa Hoy No Circula en el Valle de México, pero no exime al automovilista del cumplimiento de la verificación vehicular en la entidad en la que la unidad esté matriculada".

Esto es, los vehículos con placas de cualquier entidad, con excepción del estado de México, que visiten la Zona Metropolitana del Valle de México podrán acudir a un verificentro y pedir una verificación voluntaria y con ello se someterán a la misma prueba que los autos de la CDMX o el Edomex.

Esta medida se puede solicitar desde el primer semestre de este año, es decir, en a partir de junio próximo.

El objetivo es que tu auto obtenga el holograma "Doble Cero" o "Cero" y "exentar las restricciones a la circulación que establece el programa Hoy No Circula".

Cualquier auto con placas de alguna entidad de la Megalópolis (CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala) puede circular de acuerdo con el holograma que tiene.

¿CUÁLES SON LOS AUTOS QUE LA PUEDEN SOLICITAR?

La prueba estará disponible para todos los vehículos que no tengan la verificación o que no cuenten con los hologramas "Cero" o "Doble Cero".

Pero como en todo, hay restricciones a las que debes estar atento.

"Los automotores matriculados en Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala que porten el holograma tipo E, 0 o 00 obtenido en su entidad, estarán exentos de las restricciones a la circulación establecidas en los programas Hoy No Circula de la Ciudad de México y Estado de México", explicó la CAMe.

¿CÓMO SE SOLICITA?

Si tu auto tiene placas de otro estado, sólo debes hacer cita en un verificentro de CDMX o del Estado de México e indicar que quieres hacer la prueba voluntaria.

Si tu auto superó la prueba, te entregarán un certificado y el holograma correspondiente y podrás circular diario.

¿Y LOS COSTOS?

El costo de la verificación voluntaria en la ciudad de México es de 567 pesos.

Para el Estado de México, los costos son:

Holograma "Doble Cero": 896 pesos

Holograma "Cero": 448 pesos

¿CUÁLES SON LOS CALENDARIOS DE VERIFICACIÓN?

PARA TOMAR EN CUENTA

La Comisión Ambiental de la Megalópolis destacó que en la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y Edomex), debido a la pandemia, durante 2020 cada vehículo se presentó a la verificación vehicular solo una vez, por lo que para realizar la verificación vehicular del primer semestre del 2021, solo se deberá presentar el certificado de la verificación del primer o segundo semestre del 2020.

