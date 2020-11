¿Vacuna covid evitará que te enfermes o que te enfermes de gravedad?

La vacuna contra covid-19 ha generado altas expectativas en las últimas semanas porque ya hay tres que han mostrado tener más de 90% de efectividad; sin embargo, una de las dudas principales en cuál podría ser el alcance de estas inmunizaciones, ¿evitarán que las personas no se enfermen o sólo ayudarán a disminuir el riesgo de que se agrave su condición?

Son muchas las incógnitas que giran alrededor de la vacuna contra coronavirus, una de ellas es el efecto que tendrán en quien se aplique, hecho que está asociado a su efectividad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la eficacia preferida que deben tener estas vacunas es de por lo menos 70% en la población base y mostrar resultados consistentes en adultos mayores. Mientras que el rango mínimo es del 50% y con demostración clara de su efectividad.

Hasta ahora los ensayos clínicos de la Fase III han demostrado que la vacuna de Moderna es la que tiene mayor efectividad, ya que es de 94.5%, le siguen de cerca Sputnik V elaborada por Rusia, con 92% y la de Pfizer con 90%. ¿Cómo se traduce esto?

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, México, explicó a La Silla Rota que este alto nivel de eficacia "lo que significa es que la persona el día que entre en contacto con el virus no se va a enfermar".

Aunque no todas las vacunas tienen este alcance, como la que se aplica contra la influenza, que a decir del especialista nunca ha logrado una alta efectividad y por lo tanto la persona que recibe la dosis no tiene la garantía de no enfermarse, sino que tal vez no va a tener una enfermedad tan grave.

Aunque las expectativas con las vacunas contra covid-19 son altas, Ricardo Cortés Alcala, director General de Promoción de la Salud, detalló que hay que tener cautela, ya que se puede tratar de una vacuna que sea tan efectiva como la de sarampión o con menor efecto, como la de la influenza.

"Hay dos posibilidades: una vacuna tan extraordinaria, como la del sarampión, que existe en el mundo y que corta cadenas de transmisión, y que inclusive es la estrategia para eliminar la enfermedad o una vacuna contra la influenza, que no corta cadenas de transmisión, que en realidad no previene en sí la infección", expresó.

Sin embargo, en cualquiera de los dos casos la vacuna significa una buena noticia, ya que si evita que las personas enfermen, la pandemia se podría controlar en el menor tiempo posible y si sólo ayuda a evitar que los pacientes se agraven, también representará un gran avance porque habrá menos muertes.