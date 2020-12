Sólo con código QR podrás recibir vacuna contra covid

El gobierno federal implementará un sistema de código QR para evitar que la población se "salte la fila" con el fin de acceder de manera más rápida la vacuna contra la covid-19.

En entrevista con Milenio, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) informó que es el IMSS el encargado de diseñar este código de control QR para evitar desorden.

La estrategia de control QR, abundó, arrancará en la Ciudad de México donde las instituciones hospitalarias se han responsabilizado en organizarse.

En esta primera etapa de la vacunación se está haciendo un censo de los más de 25 mil trabajadores de la salud inmunizados para detectar alguna irregularidad. Hasta el momento, sólo se ha detectado un caso.

Se refiere al de José Rogel Romero, director del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" de Toluca, quien usó sus influencias para recibir, junto con su familia, las primeras dosis que llegaron de Pfizer.

"El código QR es como tu pase de abordar para entrar, tener un espacio, y acceder a la vacuna. Ese pase lo recibirán los trabajadores por correo electrónico", explicó López Ridaura tras aclarar que la estrategia abarca a todo el sector salud, IMSS, Issste, Pemex, Marina, Insabi, Sedena y salud local.

"Cuando hablamos de calibración, justamente a eso nos referíamos, sabíamos que iba a pasar estas cosas (querer adelantarse a la vacuna) y por ello estamos creando los diferentes candados. Lo estamos haciendo en todo el sector y todo el sector está participando en tener una estrategia más controlada", aclaró.

"En la plataforma se define el tipo de labor que están desarrollando los trabajadores. Si están en la primera línea de combate en la pandemia, contarán con esa carta invitación con un código QR que deberán presentar cuando vayan a vacunarse. Si no aparecen en la plataforma, es que no les toca y no hay vacuna", detalló.

En el caso de que algún trabajador, en esta etapa, logre infligir los mecanismos de control, López Ridaura explicó que seguramente habrá algún tipo de sanción, "no lo sabemos, aquí lo importante es la prevención".

Están conscientes de que esta estrategia de código QR será complicada de aplicar entre la sociedad, por eso, aún están analizando cómo ajustan los candados en las siguientes fases para que todo el proceso se haga de manera ordenada, equitativa y respetuosa.