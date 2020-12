¿Si ya fuiste vacunado contra covid, puedes dejar de usar cubrebocas?

Las vacunas contra la covid-19 están a la vuelta de la esquina y con ello la esperanza de que la gente deje de usar el cubrebocas.

Sin embargo, de acuerdo con los científicos el uso de mascarillas y el distanciamiento social seguirán estando recomendadas por algún tiempo.

Según los especialistas justifican su opinión con que los ensayos de Pfizer y Moderna sólo han monitoreado la cantidad de personas vacunadas se enfermaron de covid-19 por lo que todavía está abierta la posibilidad de que algunas personas con vacunas sean capaces de enfermarse sin desarrollar síntomas y transmitir el virus si entran en contacto con otras personas o si dejan de usar cubrebocas.

"Mucha gente piensa que una vez que se vacunen, ya no tendrán que usar cubrebocas, pero será fundamental seguir usando cubrebocas, porque aún podrían registrarse contagiosas", señaló Michal Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford a The New York Times.

Los científicos menciona que en el caso de Pfizer esta requiere de dosis, la primera llegara en los próximos días una vez que la FDA de su aval, mientras que la segunda dosis llegará tres semanas después de la primera y en el caso de la vacuna de Moderna cuatro semanas y el efecto que brindan, generalmente, no es inmediato, por ello es necesario seguir con el uso de cubrebocas.

Además de acuerdo con los estudios los primeros efectos de protección tarden en llegar dos semanas después de la primera dosis y se completen hasta dos semanas posteriores a la segunda.

Otra de la justificaciones que mencionan los expertos para continuar usando cubrebocas en lugares cerrados, con grandes afluencias o donde no se pueda mantener el distanciamiento, es que las vacunas tardarán meses en ser suministradas en millones de personas en todo el mundo por lo que no utilizar protección podría dejar expuestos a la gente a seguir con la cadena de contagios

Sobre el plan de vacunación, Moncef Slaoui, jefe del esfuerzo de vacunas en Estados Unidos estima, basándose en la efectividad de las dosis de Pfizer y Moderna, el país alcanzará la inmunidad colectiva hasta mayo, siempre y cuando no haya demoras en el suministro de vacunas por parte de las farmacéuticas y sean suficientes para toda la población.

