¿Quiénes, cuándo y cómo nos vacunaremos contra covid?

A sólo una semana de que México reciba las primeras dosis de la vacuna contra covid-19 desarrollada por Pfizer, el gobierno presentó la Política Nacional de Vacunación contra el Virus Sars-CoV2, en la que se indica que la aplicación será universal, escalonada por rangos de edad y que tomará todo 2021 y el primer trimestre de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de esta estrategia con la que planean proteger contra el virus Sars-CoV2 al menos al 75% de la población de 18 años en adelante. Para este proyecto se dividió a la población por decenios de edad y consta de cinco etapas.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que, aunque depende de varios factores, en promedio se deberán aplicar entre 6 mil a 8 mil dosis por día para cumplir con los tiempos establecidos. Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de toda la logística.

Arrancará vacunación a personal de salud con 6 mil 250 dosis diarias

La vacunación comenzará la tercera semana de diciembre con 125 mil trabajadores del Sector Salud que están en la primera línea de batalla contra la covid. Si bien se recibirán 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere que se administre un refuerzo con una diferencia de 21 días, el gobierno decidió seleccionar sólo a este número de personas para el arranque, considerando tiempos de entrega de las vacunas.

En este caso se aplicarán 107 mil 500 esquemas en la Ciudad de México y 17 mil 500 en Coahuila. Aunque los módulos se instalarán en estas dos entidades, el gobierno planea movilizar a personal de salud de otras entidades o mover los puntos iniciales, pero todavía están por definir, indicó López-Gatell.

Esta primera etapa de vacunación al personal de salud irá de diciembre de 2020 a febrero de 2021, periodo en el que se aplicarán 6 mil 250 dosis diarias durante 45 días. Para esto se montarán módulos de vacunación en las zonas militares de ambas entidades.

Estos módulos contarán con dos turnos de operación que van de las 7:00 a las 14:00 horas y de las 14:00 a las 21:00 horas. De acuerdo con las autoridades, esta primera etapa se tomará para revisar y hacer los ajustes necesarios en la estrategia, previo a las etapas que ya incluyen a la población general.

Adultos mayores, el segundo grupo que será vacunado

El segundo bloque de vacunación es de febrero a abril de 2021, cuando se inmunizará al resto del personal de salud, que en total son 975 mil trabajadores, entre los que se incluyen brigadistas, paramédicos, personal administrativo de las unidades de salud, farmacéuticos y personal de servicios fúnebres, de acuerdo con el documento.

En esta segunda etapa también se va a vacunar a adultos mayores, quienes son población vulnerable si se infectan de coronavirus. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 10 millones 513 mil personas de 60 años en adelante, por lo que el Sector Salud debería aplicar 175 mil 216 vacunas diarias para cumplir con el tiempo establecido.

La tercera etapa de este plan se desarrollará entre abril y mayo y en este periodo se vacunará a personas de entre 50 y 59 años de edad, que también son población de riesgo ya que gran parte de las defunciones que han ocurrido eran personas en ese rango.

En la República mexicana hay 18 millones 183 mil personas en sus cincuentas, de acuerdo con el Inegi, por lo que para lograr vacunarlos en esos dos meses el Sector Salud tendría que aplicar 303 mil 050 vacunas diarias.

A partir de junio de 2021 se vacunará a adultos jóvenes

Para la cuarta etapa, el gobierno planea inmunizar a quienes tienen entre 40 y 49 años, que en el país son aproximadamente 16 millones 708 mil personas, lo que implica que el promedio diario de dosis aplicadas será de 278 mil 466.

La quinta y última etapa será para vacunar al resto de la población que va de los 18 a los 39 años, este será el periodo más largo, ya que va del junio de 2021 a marzo de 2022. Los datos del Inegi indican que hay 47 millones 986 mil en este rango de edad, por lo que diariamente se tendrían que administrar 177 mil 725 dosis.

De acuerdo con el plan presentado por el gobierno, se realizarán ajustes en la logística de vacunación para las etapas 2, 3, 4 y 5, ya que las que desarrollaron CanSino y AstraZeneca representan menos complejidad que la de Pfizer, que necesita de ultracongelación.

"Una vez que se empiece a recibir otro tipo de vacuna, la estrategia de vacunación implicará grandes retos, por lo que ésta puede adaptarse a los distintos requerimientos de logística que puedan tener las vacunas; con la finalidad de llegar a cada grupo poblacional definido", se indica en el documento.

Niños y embarazadas, fuera del plan de vacunación

Aunque la vacunación será universal, las autoridades del Sector Salud decidieron que no se aplicará a niños, adolescentes ni a embarazadas debido a que no hay suficiente información sobre la seguridad de las inmunizaciones.

Los ensayos clínicos de Fase III que realizan los laboratorios no incluyen a menores de edad ni a mujeres en etapa de gestación, por lo que se desconoce si podrían causar algún efecto secundario. La única que se ha probado en adolescentes es la de AstraZeneca y Moderna planea hacer estudios en Estados Unidos.

Por esta razón, en el plan de vacunación se indica que "ninguna vacuna podrá aplicarse a personas menores de 18 años, hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de edad y mujeres embarazadas".

México será el primer país de AL en vacunar contra covid

De acuerdo con el plan establecido por las autoridades, México será el primer país de América Latina que comenzará a vacunar contra covid-19. Antes de que inicie este proceso se debe aprobar la inmunización desarrollada por Pfizer, que será avalada por la Food & Drugs Administration de Estados Unidos el próximo jueves y posteriormente en nuestro país por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador enfatizó que "la vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos, es un derecho de todos los mexicanos, va a ser gratuita, es decir, aplicación universal y gratuita.

"Como ya se mencionó, se va a priorizar, se va a dar preferencia a médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos covid y a las personas mayores, esto también incluye a quienes tienen enfermedades crónicas", indicó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que el gobierno garantiza que la vacuna que se distribuya y aplique cumple con todas las pruebas y características necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas.

Ante las expectativas que genera la vacunación en la población, Alcocer pidió ser cautelosos ya que "no vacunándonos se acaba la pandemia. No vacunándonos se termina la posibilidad de una infección si no cuidamos lo que ya se nos ha dicho todos los días en las conferencias".

México cuenta con vacunas para 116 millones de mexicanos y podría comprar más

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, fue el encargado de hacer todas las negociaciones para la compra de las vacunas. Hasta ahora México tiene contratos con Pfizer, CanSino Bio, AstraZeneca y con el mecanismo Covax, con las que se garantizan las dosis necesarias para 116 millones de mexicanos.

"La instrucción del presidente fue: ´no solo tenemos o debemos tener acceso, sino México tienen que llegar al mismo tiempo que el primer país que inicie vacunación´. Son dos cosas distintas. No estamos diciendo hoy: ´México va a iniciar el abril´.

"México va a iniciar en diciembre, que fue la instrucción del presidente. Incluso les recuerdo a ustedes que en la visita que se hizo a Washington, el motivo principal de la reunión que hubo entre México y Estados Unidos en esa ocasión fueron las vacunas, porque la preocupación del presidente ha sido que lleguemos en tiempo", enfatizó el Canciller.

Además de las vacunas que ya se compraron, México tiene la invitación de Janssen, de Johnson & Johnson, para que el país pueda comprar 22 millones de dosis adicionales, de acuerdo con el subsecretario López-Gatell.

Respecto a los recursos, el presidente López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para comprar todas las vacunas que se necesiten y que inicialmente la inversión será de 20 mil millones de pesos.





