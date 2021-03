¿Qué pasa si rechazas ser funcionario de casilla?

Los capacitadores del Instituto Nacional Electoral (INE) realizarán recorridos hasta el 31 de marzo para invitar en sus casas a 12.2 millones de ciudadanos a participar en las próximas elecciones.

No obstante, si por motivos de Salud, tiempo u otros una persona no puede ser funcionaria de casilla, debe saber que no será acreedora a alguna sanción o consecuencia legal.

Por su parte el INE deberá buscar un reemplazo para el proceso, pues se necesitan 18 personas por cada casilla: nueve titulares y nueve suplentes.

En las votaciones de 2018, de los 12 millones 106 mil 975 ciudadanos seleccionados 3 millones 982, es decir el 39.78% tuvieron un impedimento; mientras que un millón 781 mil 171, el 23.61% de ciudadanos rechazaron ser funcionarios de casilla.

En tanto, a un millón 345 mil 273 personas, el 17.83 por ciento, no le posible notificar su invitación.

El proceso electoral de 2021 tendrá lugar el próximo 6 de junio. Los 32 estados del país elegirán algún cargo popular por medio de su voto, entre ellos 15 gobernadores.

La Cámara de Diputados se renueva a nivel nacional con 300 diputados de mayoría relativa, 200 por representación proporcional.

La mayoría de los estados de México renovarán sus gobiernos locales (ayuntamientos o alcaldías) y votarán por sus representantes en la Cámara de Diputados.

