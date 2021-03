¿Puedes elegir la vacuna contra covid que te pondrán?

"Este programa ha sido diseñado como un programa de salud público, un programa poblacional. No es ir al médico privado a decidir qué quiero, no, es un programa de salud pública con un enfoque poblacional y desde luego tiene una base técnica, médica de salud pública muy sólido que permite contemplar situaciones en las que pudiera haber una contraindicación médica conocida para que una persona por ciertas características no debiera recibir determinada vacuna, y estos son casos excepcionales y se harán los ajustes correspondientes, pero no es a voluntad que cada quien decida qué vacuna le toca", indicó el subsecretario.