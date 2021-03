¿Por qué hay más reacciones adversas de la vacuna en mujeres?

"No tenemos una explicación al respecto y no necesariamente encontramos una razón biológica, orgánica, tampoco una razón social por la que pudieran estar diferencialmente distribuidos. Estamos en varios análisis de carácter epidemiológico, estadístico, también considerando si esta frecuencia no revela la distribución diferencial de la aplicación de las vacunas que pudiéramos tener para cada región, para cada entidad federativa, o para cada tipo de vacuna, para cada subsegmento de edad", señaló López-Gatell.