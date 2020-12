"No esperaba ser vacunada tan pronto, me da esperanza"

“La verdad son sentimientos encontrados, cuando estaba formada con mis compañeros, pues normal, pero ya cuando vi que ya iba yo a sentarme para aplicarme la vacuna, me dieron sentimientos encontrados, es como saber que fuiste afortunada de haber recibido la vacuna y pensar en todas esas personas que aún no han tenido esa oportunidad y pensar en esos compañeros que no llegaron a ese punto, que se nos adelantaron”, enfatizó.