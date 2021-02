México, con garantía para 116 millones de vacunas covid: Delgado

En medio de la carrera por la vacuna contra covid-19, México tiene garantizadas las dosis necesarias para proteger a 116 millones de mexicanos. Aunque no hay fecha exacta, las primeras dosis se podrían aplicar en el primer trimestre de 2021, "ojalá en enero", enfatizó Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Es muy, muy urgente que el Sector Salud presente el programa de vacunación covid", destacó la subsecretaria, quien se ha encargado de las negociaciones para garantizar el acceso oportuno a las vacunas contra el virus Sars-CoV2, al señalar que ya hay fechas estimadas de entrega con Pfizer, CanSino y AstraZeneca.

La mujer que está al frente del proceso de compra de vacunas contra covid-19 para México se ha vuelto una experta en el tema tras estos meses de trabajo, ya que explica con fluidez cada detalle de lo que se ha hecho. Delgado Peralta sonríe satisfecha al hablar de los logros que obtuvieron durante la negociación y al destacar que con las vacunas que se tienen pactadas se podrá inmunizar a la mayoría de los mexicanos.

Primeras vacunas contra covid podrían llegar en diciembre

En entrevista con La Silla Rota, Delgado Peralta detalló que la Cancillería, que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, comenzó a trabajar desde mayo para obtener las dosis de la vacuna que permitan proteger a los mexicanos.

Explicó que se están pagando 321 millones de dólares en anticipos. A través del mecanismo Covax se apartaron 51 millones de dosis que se elegirán entre el catálogo que exista, pero todavía no hay fecha estimada de entrega.

Con AstraZeneca se apartaron 77.4 millones de dosis, que alcanzarán para 38.7 millones de mexicanos porque se requieren dos aplicaciones, estas inmunizaciones se prevé que estén disponibles a partir de marzo de 2021.

El gobierno mexicano también tiene un precontrato con Pfizer para acceder a entre 15.5 millones y 34.4 millones de dosis, que se podrían empezar a recibir a partir de diciembre de 2020. Respecto a la ultracongelación que requiere esta vacuna, Delgado adelantó que se acordó con el laboratorio que se entregarán en el punto de vacunación y que se podrían recibir cada cinco días.

El otro precontrato es con CanSino Bio, laboratorio chino que actualmente lleva a cabo el ensayo de Fase III en el país. A esta empresa se le compraron 35 millones de dosis, que se prevé que podrían empezar a llegar en diciembre, aunque a esto se debe sumar el tiempo que tomará envasarla aquí, por lo que las primeras dosis se aplicarán en los primeros meses de 2021.

Aunque prácticamente estas compras ya son un hecho, Delgado Peralta explicó que el que se concreten depende de que las vacunas sean aprobadas por la European Medicines Agency (EMA) y la Food and Drugs Administration (FDA). Además, tendrán que tener el aval de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que trabaja a marchas forzadas en este tema.

Contratos finales de precompra estarán listos el lunes

P:¿Cuál es el paso que hay que dar entre el convenio establecido de precompra y un contrato formal entre las partes?

R: Los tres acuerdos son formales, en el caso de AstraZeneca ya no falta nada, nada más nos faltan unos asuntos fiscales de determinación de impuestos.

P: ¿Es un contrato ya firmado o es una promesa de compraventa?

R: Es un contrato. En ningún caso de los tres ha sido promesa de contrato. Una cosa es que esté condicionada su autorización sanitaria y otra cosa es que sea promesa. Sí he escuchado decir que era una carta de intención. No, las cartas de intención se firmaron en agosto, el 13 de octubre se firmaron compromisos.

Con Pfizer se firmó un compromiso de ventana de 15.5 millones a 34.4 millones y después lo que se va a aterrizar ya. La semana que viene tienen que quedar firmados los contratos finales de precompra de los otros dos, CanSino y Pfizer.

Es que parece que precompra en precontrato, no. Hicimos un contrato de precompra el 13 de octubre, (el secretario de Salud, Jorge) Alcocer lo firmó. Él instruyó que ya el lunes tienen que estar los dos convenios listos en todos sus términos legales para que sea el contrato final de precompra.

Los condicionamientos son muy diversos, algunos tienen condicionamiento al éxito de la Fase III, como CanSino; a la aprobación de EMA, AstraZeneca, y de FDA, Pfizer. De algunos hemos conseguido reembolso, si no tienes éxito, mi anticipo es reembolsable. Eso la verdad estoy orgullosa porque no todos los países lo tienen y hay otros temas que son más confidenciales que también son muy interesantes en la negociación que hicimos.

Pero el tema es muy importante, porque con esto se aterriza el compromiso y también la obligación del pago del anticipo, después conforme te van entregando ya vas pagando las ministraciones y esas ya son con presupuesto 2021.

Recursos no son un problema para la compra de vacunas contra covid

P: Subsecretaria, había una gran preocupación en los partidos políticos porque no se etiquetó en el presupuesto del próximos año recursos específicos para la vacuna, mi pregunta va en el sentido, ¿Hay razón para estar preocupados de que no haya recursos para la vacuna?

R: Yo soy testigo de que el presidente ha asignado y ha garantizado recursos para las vacunas, no es un asunto que represente un problema de que no va a haber. Quizás lo mejor sería que sí estuvieran en el presupuesto, pero yo estoy segura que el secretario (de Hacienda, Arturo) Herrera tiene perfectamente ubicado de dónde será.

Honestamente ese es un tema en el que no nos hemos involucrado, en el de dónde salen los recursos, ya a la hora de las reuniones con la oficial Mayor ella dice cuánto, se pone a hacer su chamba y a sacarlos fondos de los diferentes lados donde puede.

P: Sabemos más o menos entre cuánto y cuánto nos van a costar todas estas vacunas y cuántas tendremos, por las cifras que nos dio prácticamente tenemos vacunas para toda la población, ¿sí va a haber entonces vacunas para los 130 millones?

R: Tenemos hoy vacunas precompradas para 116 millones de mexicanos, considerando la de una y las de dos dosis, pero tampoco sabemos que todas van a funcionar. Por ejemplo, el Reino Unido ha comprado vacunas para siete veces el número de gente que tiene su país porque no saben cuál va a funcionar.

Europa también ha comprado mil 600 millones de dosis de vacunas, o sea los países muy ricos están comprando muchísimo, después, lo que van a a hacer es dos cosas o donarlas a los países pobres, las que les sobran, o revenderlas o cederles los contratos a los que no tienen.

Hemos pagado 321 millones de dólares de anticipos, bueno se están pagando, no diría que ya se depositó todo, pero ese es el compromiso que hay ahorita. Las 116 millones de personas a vacunar es con estos anticipos que se están pagando.

P: Pero somos 130 millones de mexicanos, ¿qué va a pasar con 14 millones de personas?

R: No, nunca vas a vacunar al 100% de la población, uno por edades, los temas de los niños, los temas de personas que no pueden tener vacuna, que no se les da la gana vacunarse, en fin.

Cofepris priorizará autorización de vacunas contra covid

P: ¿Sabemos en qué mes, por lo menos, se va a aplicar la primera vacuna en México?

R: Ay, no, no sabemos, ojalá, esperamos que en el primer trimestre del año. Yo soy optimista por lo que veo que está pasando en el mundo, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, han dicho que en diciembre empiezan.

Entonces en la medida que estos países están usando las mismas vacunas que nosotros y que ya tenemos esto, podríamos pensar en que no a lo mejor exactamente en diciembre, porque tenemos que pasar también nuestra regulación, pero tampoco podemos decir que en mayo.

P: Entonces digamos primer trimestre, ojalá fuera en enero, ¿no?

R: Exacto, ojalá.

P: Cómo va el tema con Cofepris, ¿se prevé que haya alguna aprobación de emergencia para que estas vacunas empiezan a aplicarse a la población en cuanto estén disponibles?

R: Cofepris. está súper presionada y el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido al doctor (José Alonso) Novelo su intervención inmediata para que con toda prioridad se hagan las autorizaciones.

Obviamente, se toma en cuenta que trae la aprobación del EMA y de la FDA, pero eso no quiere decir que la Cofepris en pase automático les dé el registro. La Cofepris se toma su tiempo y su dedicación para revisar todo y darle la autorización de emergencia, pero sí tienen indicaciones de hacerlo ágilmente,

Ha ayudado muy bien en este tema la Cofepris, hasta ahorita el doctor Novelo realmente está muy metido en esto de las vacunas y le estamos muy agradecidos porque ha sido un trabajo súper pesado para la comisión. Han atendido las autorizaciones, por ejemplo, para el ensayo clínico de CanSino, lo hicieron muy rápido, muy expedito.

Urge que el Sector Salud presente programa de vacunación covid

P: ¿Subsecretaria, cómo va el tema de la logística con el Sector Salud?

R: Aquí me parece que sí es un momento importante para que ya se presente el programa de vacunación. Mi idea sería, ya lo he planteado en el grupo de trabajo que tenemos, que aunque todavía no sepamos cuál sí, cuál no, que aunque todavía no sepamos exactamente, ya tenemos tres acuerdos de precompra que nos dicen cuándo nos entregan cuáles y podríamos estar ya aterrizando un programa de vacunación, si los contratos se actualizan, pues ya ajustas el programa de vacunación.

Pero sí siento que es muy muy urgente que el Sector Salud presente el programa de vacunación covid, porque así lo he visto que lo están haciendo en otros países, ya lo tiene Estados Unidos, que lo presentó en septiembre, el de la Unión Europea lo presentaron el 12 de octubre.

P: Sobre Covax me gustaría preguntarle, ¿cómo funciona? ¿Vamos a escoger qué vacunas son las que nos darán o nos van a tocar las que nos digan?

R: El Covax funciona de la siguiente manera, es un fondo global que tiene dos modalidades, la opcional y la obligatoria. La obligatoria es que das poco dinero, es como para países de renta baja, es un precio muy bajo de las vacunas, pero el Covax te asigna las que ellos deciden, cuando ellos lo deciden y distribuyen siempre equitativamente.

Nosotros elegimos el Covax opcional, la vacuna es un poco más cara, pero tú escoges la cantidad y el tipo de vacuna que quieres y el que no. ¿Cómo opera esto? Opera con rangos de precios, unas vacunas entre 6 y 9 dólares, entre 10 y 15 dólares, y entre 15 y 25 dólares, son tres rangos, renta alta, media, baja.

Te dicen esta vacuna sale a la ventana de oportunidad, cuántas quieres, cómo tu rango es de ingreso medio pagarías entre tanto y tanto, cuántas quieres. Ya después se hacen los contratos oficiales de compra, con el precio exacto que la empresa dijo y con Gavi que es la alianza mundial para las vacunas, que es la titular de la negociación.

En México, hemos visto que podemos complementar con el portafolio de Covax que cubriría hasta el 20% de la población mexicana. A Covax, el anticipo de la vacuna fue de 3.5 dólares por dosis.

P: ¿De Covax todavía no hay un tiempo estimado en el que ya se podrían estar recibiendo las vacunas?

R: No, todavía no. Ya se abrió la primera ventana de compra, pero ya te dicen qué vacuna, tu respondes cuántas quieres, te dicen más o menos a qué precio, pero todavía no indican cuándo te las pueden entregar.