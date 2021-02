La importancia de las semanas cotizadas en el IMSS y cómo averiguarlas

¿Sabes con qué salario estás registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cuántas semanas de cotización tienes? Conocer estos datos es importante porque de esto dependen varios de tus derechos laborales como acceso a incapacidad, a un crédito de vivienda o para tu jubilación.

Con el objetivo de empoderar a los trabajadores, el Seguro Social lanzó el Reporte Personalizado de Cotización al IMSS, para que tengan acceso fácilmente a la información con la que fueron registrados por su patrón y poder denunciar si hay alguna irregularidad.

En entrevista con La Silla Rota, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, explicó que en lo que va de febrero han tenido buena aceptación, porque se han registrado 48 mil personas en la plataforma.

Explicó que este Reporte Personalizado de Cotización del IMSS surgió con el propósito de poner en las manos de los trabajadores toda su información, ya que de esta manera pueden identificar cómo están dados de alta por su patrón, con cuántos días y con qué salario.

"Por qué es importante esto, porque el tener información en tiempo real de cómo está mi historial de cotización, cómo se van incorporando las semanas cotizadas, me permite reaccionar en tiempo y no cuando llega la emergencia y me doy cuenta que tengo un problema en el IMSS", destacó.

¿CÓMO CONOCER MI COTIZACIÓN ANTE EL IMSS?

Acceder a esta información es muy sencillo, primero se tiene que descargar en el celular la app IMSS Digital y acceder al ícono de reporte personalizado de cotización, en donde se solicitan tres datos: la Clave Única de Registro de Población (CURP), el número de seguridad social y un correo electrónico.

López Castañeda explicó que el registro sólo se hace una vez, se recibe un correo de confirmación y a partir de entonces el trabajador recibe cada mes la información de su cotización.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS detalló que conocer los datos de cotización es importante porque esto te da la llave para acceder a diversos derechos que se tienen como empleado.

Señaló que monitorear el sueldo con el que estás registrado es útil en caso de que el trabajador necesite una incapacidad o una invalidez, porque el IMSS va a cubrir la prte correspondiente en función al salario que tienes registrado

"También un dato importante, la continuidad en el aseguramiento te abre la puerta a los derechos de vivienda, a un crédito con Infonacot, a toda una serie de gama de beneficios que tiene la formalidad del empleo", resaltó.

Conocer las semanas cotizadas también es de utilidad al momento de retirarse y tramitar su pensión. Asimismo, en caso de perder el empleo, ya que se conservan los derechos durante ocho semanas después.

¿QUÉ PASA SI HAY ALGUNA IRREGULARIDAD EN MI REGISTRO ANTE EL IMSS?

López Castañeda informó que también se puede acceder a un curso en línea a través de la página CLIMSS en donde se explica a los trabajadores la importancia de la seguridad social, que incluye la atención médica, incapacidad, invalidez, riesgo de trabajo, ahorro para pensión, guarderías y centros vacacionales, entre otros derechos.

Si al revisar el Reporte Personalizado de Cotización del IMSS el trabajador encuentra que su salario varía un poco, que el nombre del patrón no coincide o algún otro dato incorrecto, puede hacer una denuncia a través de la página de internet de la institución.

Detalló que una vez que se capta la denuncia, se analiza la conducta del patrón a través del modelo de inteligencia al interior del IMSS y se hace el cruce de información con diversas autoridades.

Posteriormente, se procede a enviarle una carta de invitación al patrón en la que se le indica que hay una irregularidad que se debe corregir, si no hay una respuesta, López Castañeda dijo que se realizan actos de revisión profunda como una visita domiciliaria.