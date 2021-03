Inmunidad colectiva al covid-19, ¿lejos de alcanzarse?

Científicos aseguran que, de alcanzarse la inmunidad colectiva frente al covid-19, esta podría desaparecer por diversos factores, informó CNN.

Hay que partir del hecho de que lograr la inmunidad colectiva, o "de rebaño", es difícil. Esta se lograría cuando hay suficientes personas que han sido infectadas o vacunadas al grado que no se podría mantener la transmisión comunitaria y eventualmente la infección desaparece.

Los expertos hablan de que esto se lograría si del 70 al 85% o del 85 al 90% de la población son inmunes.

Pero, al menos por ahora, esto no puede lograrse en todos los países, entre otras cosas, por que las vacunas se siguen probando para ver si pueden usarse en niños.

Las vacunas de las farmacéuticas Pfizer/ BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas para mayores de 16 años y se están realizando ensayos de vacunas con menores.

Lo anterior representa un obstáculo ya que los jóvenes todavía pueden infectarse y transmitir el virus.

Este miércoles, la vacuna de Pfizer/BioNTech demostró una eficacia de 100% en adolescentes de entre 12 y 15 años.

Otro impedimento es que aún no hay suficientes personas dispuestas a vacunarse, a pesar de la evidencia científica que respalda el vacunarse contra la covid-19.

Con lo anterior, el virus seguirá teniendo grandes oportunidades para seguir propagándose, lo que hará más lento el regreso a la vida normal.

Uno de los expertos consultados por CNN aseguró que esta situación sería diferente si todos vieran lo devastador que puede ser el covid-19 en los enfermos.

«En el covid, cuando un miembro de la familia está enfermo, lo llevan de urgencia al hospital y no lo vuelven a ver. No lo ven ahogarse en su propia flema. No lo ven jadeando por aire», dijo el doctor Jorge Rodríguez.

Otro factor en contra de la inmunidad colectiva son las variantes nuevas o futuras. Si bien actualmente la mayoría de vacunas contra la covid brindan una protección contra las variantes de coronavirus, a medida que este se sigue propagando tiene más oportunidades de mutar.

Por lo anterior, es clave anular la cantidad de virus en circulación, para que tenga menos posibilidades de mutar y causar variantes más infecciosas o mortales.

Los expertos también aseguraron que el viajar sería otro factor en contra de la inmunidad colectiva y afirmaron que la inmunidad colectiva no sucederá hasta que haya inmunidad global, pues los viajeros, y hasta los que no viajan, incluso ya vacunados, podrían enfermarse por alguna variante de coronavirus más resistente.

¿QUÉ SE DEBE HACER PARA ACABAR CON EL CORONAVIRUS?

El paso más importante para maximizar nuestras posibilidades de acabar con la covid-19 es vacunarse, pues entre más se vacune, menos probabilidades habrá de infecciosidad y mutaciones.

"El virus solo se replica cuando infecta a alguien. El virus no tiene el material para producir nuevos virus por sí solo", aseveró Rodríguez. "Entonces, flotando, un virus no va a mutar".

Debido a los factores por los que no se lograría la inmunidad colectiva mencionados anteriormente, el covid-19 estará más tiempo entre nosotros, probablemente en oleadas, aseguraron especialistas.

Por lo que el uso de los cubrebocas seguirá siendo clave para prevenir más contagios.

"Todos los días, cada segundo, cuánto va a durar esto está absolutamente en nuestro control, ya sea que seamos jóvenes o viejos, saludables o débiles", finalizó Rodríguez.

cmo