GRÁFICO: ¿Cómo está compuesta la vacuna contra covid de Pfizer?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. De esta manera, México se convierte en el primer país de Latinoamérica en aprobarla y el quinto en el mundo.

México es el quinto país que aprueba esta vacuna contra covid-19, después de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Bahrein. Además, es el primer país de América Latina que autoriza su uso y que comenzará con su aplicación.

En promedio, el gobierno espera aplicar 6 mil 250 dosis diarias, 5 mil 375 en la Ciudad de México y 875 en Coahuila. De esta manera se vacunará a los 125 mil médicos y enfermeras en 21 días, para volver a comenzar con la administración del refuerzo de la vacuna.

En Estados Unidos, la Food & Drug Administration (FDA) dio la autorización de uso de emergencia a la vacuna de Pfizer y BioNTech, por lo que si bien esta vacuna todavía no está autorizada, ya puede ser distribuida.

¿QUÉ CONTIENE LA VACUNA DE PFIZER?

La FDA indica que la vacuna de Pfizer ya está autorizada para uso de emergencia en personas mayores de 16 años y que las personas que hayan sufrido reacciones alérgicas después de ponerse esta vacuna o los que sean alérgicos a alguno de los componentes de la inyección, NO DEBERÍAN recibir la vacuna.

Estos son los ingredientes que contiene la vacuna de Pfizer, según la FDA:

ARNm (ácido ribonucleico mensajero)

lípidos: ( 4-hidroxibutil) azanediil), bis (hexano-6,1-diil) bis (2-hexildecanoato)

2 [(polietilenglicol) -2000] -N, N-ditetradecilacetamida, 1,2-Distearoil-sn-glicero

fosfocolina y colesterol

4 sales: cloruro de potasio, fosfato de potasio monobásico, cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico dihidrato

sacarosa

Estos lípidos se ensamblan en pequeñas cápsulas que contienen ácido ribonucleico y ayudan en la entrega del ARN protegiendo al ARN de la degradación.

VACUNA DE PFIZER: ¿QUÉ IMPLICA QUE UNA VACUNA TENGA ARNM?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que las vacunas covid con ARNm aprovechan el proceso que usan las células para producir proteínas con la finalidad de desencadenar una respuesta inmune.

"Las vacunas con ARNm no contienen virus vivo y no representan riesgo de contagio o de enfermedad en las personas que se las ponen. Tampoco entra en el núcleo de la célula y no afecta o interactúa con el ADN de la gente", explican los CDC.

El ingrediente activo es el ARN mensajero modificado con nucleósidos (ARN mod) que codifica la glicoproteína (S) del pico viral del virus causante de la covid-19, el SARS-CoV-2. El ARN es una plantilla que sirve para producir una proteína específica y en la vacuna, este mensaje le dice a las células del cuerpo que produzcan la proteína viral que desencadenará la respuesta inmune al coronavirus.

¿CÓMO SE APLICA LA VACUNA DE PFIZER?

De acuerdo con la FDA, la vacuna de Pfizer se aplica en dos dosis administradas con tres semanas de separación y se da como una inyección al músculo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que puede tener la vacuna de Pfizer?

Algunos efectos adversos que se han informado con la vacuna de Pfizer, informa la FDA, son los siguientes:

ganglios linfáticos inflamados

dolor en el lugar de la inyección

dolor de cabeza

dolor muscular

hinchazón en el lugar de la inyección

cansancio

escalofríos

dolor en las articulaciones

fiebre

enrojecimiento en el lugar de la inyección

náuseas

malestar