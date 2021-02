¿Eres adulto mayor y no alcanzaste vacuna en tu alcaldía? Esto debes saber

Pese a que las fechas para vacunarse contra la covid-19 se terminaron y el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que "se llegó a la meta" de personas vacunadas en tres alcaldías, adultos mayores hicieron grandes filas este viernes en los centros de vacunación, pero no recibieron atención.

Esto se dio principalmente en Cuajimalpa, una de las tres alcaldías donde arrancó el programa de vacunación para los adultos mayores.

"Me informan que algunas personas están llegando a las unidades de vacunación. Como informamos el día de ayer se cumplió la meta basada en el número de adultos registrados en el INE y censo de población. Aun así, a partir de las 9 am servidores de la Ciudad y de la Nación estarán anotando los datos de las personas de 60 años y más que residen en esas alcaldías y por alguna razón no pudieron asistir en la semana", comunicó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en un mensaje de Twitter.

... estarán anotando los datos de las personas de 60 años y mas que residen en esas alcaldías y por alguna razón no pudieron asistir en la semana. Cuando recibamos más vacunas se les llamará por teléfono con cita para que acudan a un centro de salud a recibir su vacuna... — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 19, 2021

Además, aclaró que desde ayer en la noche se dio el aviso general de que se cerrarían los centros y comenzaría la vacunación en casa para los adultos que tuvieran problemas de movilidad en las alcaldía, Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Sin embargo, ante la aglomeración de hoy en algunos lugares, Sheinbaum afirmó que en cuanto la Ciudad de México tenga más vacunas, se les llamará por teléfono a las personas quienes hicieron fila hoy y se registraron.

Debido a la demanda de vacunas, el Gobierno de la Ciudad de México informó que, a partir de las 09:00 horas de este viernes, servidores de la Ciudad de México y de la Nación del Gobierno de México brindan orientación y atención a las personas que se encuentran en las unidades de vacunación.

Asimismo anotarán los datos de las personas adultas mayores de 60 años y más que residen en las alcaldías de Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta que por alguna razón no pudieron asistir durante los días de vacunación.

En conferencia de prensa este viernes, Oliva López Arellano, secretaria de Salud, aseguró que el que hubieran llegado personas a centros de vacunación este viernes se debió a mensajes falsos que circularon en redes sociales donde se llamaba a vacunarse en estos centros debido a que supuestamente se tenían que usar dosis de vacunas para no desperdiciarse.

Dijo que se trató da casos aislados y recordó que toda la ciudadanía será vacunada.

Hizo un llamado a la población a ser solidarios pues "si las personas de otras alcaldías vienen a vacunarse, desplazan a residentes".

Mencionó que las dosis sobrantes se están utilizando en las brigadas de vacunación en las tres alcaldías y, en dado caso, se aplicaría a personal de Salud.

SE QUEJAN EN REDES SOCIALES

Usuarios de redes sociales publicaron fotografías donde se observa a adultos mayores haciendo filas en espera de atención para ponerse la vacuna contra covid-19.





@Claudiashein le solicito personal que le dé la información a la gente formada esperando vacuna en la colonia #molinito Cuajimalpa ya qué hay mucha gente formada esperando vacuna pic.twitter.com/0PMd8vK1E2 — J.Manuel B. (@JAGUARMXCC) February 19, 2021

De acuerdo con algunos usuarios, fueron cientos de personas de la tercera edad quienes esperaron hoy en los centros.

¡¡¡¡ M I E N T E !!!! Sra @Claudiashein



Así están los vecinos en este momento esperando la #Vacuna en Cuajimalpa.



Su gobierno es irresponsable, son letales y además mentirosos.



No robar, no mentir y no traicionar decían... son una vergüenza de gobierno. pic.twitter.com/TAbriqAsZx — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 19, 2021

Además, compartieron que hay mucha gente más sin vacunar en las tres primera alcaldías donde arrancó el programa.

Que hay como 300 personas formadas en una escuela de Cuajimalpa para recibir la vacuna contra el COVID-19 y no hay dosis. Originalmente les dijeron que hoy se aplicaría a "rezagados" Quién responde a esto Dra. @Claudiashein ? — Elizabeth Méndez (@Elymendez2014) February 19, 2021

(Ameyaltzin Salazar)