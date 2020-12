¿Dónde y cómo se aplicará la vacuna covid en México?

La primera etapa de vacunación contra la covid-19 en México dará inicio mañana jueves 24 de diciembre. Se espera que la vacuna llegue a suelo mexicano este miércoles, se trasladará del Aeropuerto capitalino a su lugar de resguardo, se hará una demostración y luego esperará a ser aplicada.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, no se dará a conocer el sitio de almacenamiento de la vacuna por razones de seguridad.

Según datos de Excélsior, la primera vacuna contra la covid-19 en México va a ser aplicada en el Centro de Vacunación Covid, en El Chivatito, a un costado del Bosque de Chapultepec.

El diario cita a fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que informaron que está todo programado para una ceremonia especial, aunque aún desconocen la identidad de la persona trabajadora del sector salud a quien se aplicará la primera dosis.

Las Fuerzas Armadas se encargarán de resguardar las dosis de la vacuna en México, según la Secretaría de Salud.

La inoculación a profesionales de la salud iniciará en la Ciudad de México en esta semana y a más tardar en la primera semana de enero arrancará en el estado de Coahuila.

En este primer periodo, comprendido entre este miércoles y el último día del mes de enero, se estarían aplicando 1.4 millones de dosis a profesionales de la salud que así lo deseen, ya que la vacunación es voluntaria, incluso para ellos.

A finales de marzo se estarían teniendo 7.5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y semanalmente se estarían recibiendo más dosis paulatinamente hasta alcanzar las 34.4 millones que establece el acuerdo firmado con la farmacéutica.

Se cuenta con una lista del personal de salud al que se vacunará en esta primera fase, quienes serán notificados en las próximas horas del lugar al que deben acudir para ser inoculados. Todos ellos están en la primera línea de atención contra la covid-19.

Entre el personal contemplado se encuentran médicos, enfermeras, pero también personal del área química y camilleros, entre otros.

La velocidad de la vacunación dependerá de la disponibilidad de las dosis. "La velocidad a que pueda ir ocurriendo el operativo no será limitada por el gobierno de México", detalló la Secretaría de Salud.

La vacuna será universal y gratuita, pero se irá incorporando al resto de población de acuerdo a tres ejes de priorización: edad, comorbilidades y necesidad epidemiológica.

Además del fármaco de Pfizer, México ha prometido hasta ahora 77.4 millones de dosis de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34.4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

DATOS CLAVE DE LA VACUNA COVID EN MÉXICO

1.- El pasado 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó el uso en emergencias de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 que previene la covid-19.

2.- El primero de varios cargamentos de vacunas se recibió en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". Será resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde su llegada y hasta su aplicación.

3.- Por el momento, el suministro de vacunas contra covid-19 es limitado, pero irá aumentando en las próximas semanas y meses. El objetivo es que todas las personas puedan acceder a la vacuna en cuanto haya dosis disponibles.

5.- México es uno de los primeros 10 países en iniciar un ambicioso proceso para vacunar a su población. Comienza este jueves 24 de diciembre protegiendo al personal de salud que atiende a las personas desde la primera línea de control de la epidemia.

6.- Las acciones iniciales de aplicación de esta vacuna representan retos importantes, toda vez que su conservación requiere una red de frío diferente a la de vacunas que se encuentran en el esquema de vacunación de nuestro país.

7.- Aun con la llegada de la vacuna es indispensable mantener las medidas básicas de prevención: sana distancia, lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta y uso correcto de cubrebocas.

8.- La estrategia de vacunación se llevará a cabo en etapas, de acuerdo con las prioridades definidas, por lo que solicitamos a la población mantenerse informada sobre la progresividad de la aplicación de la vacuna y seguir las instrucciones para solicitarla.





AMLO BUSCA AMPLIAR REGIONES DE VACUNACIÓN





El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia mañanera que las vacunas irá a "un Van a ir a un sitio donde hay las condiciones para mantenerlas y mañana se va a vacunar, se va empezar a vacunar, es un proceso todavía de ensayo, de prueba, le llaman calibración, y van a empezar con los trabajadores de salud que están en los hospitales covid".

Aseguró que los primeros en ser vacunados serán los médicos, enfermeras, camilleros, los trabajadores de los hospitales que están atendiendo covid.

Añadió que se procurará que no solo se vacune al personal de hospitales de la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila, sino que se extienda a personal médico de esas regiones. Puso como ejemplo a Hidalgo, una entidad donde se registran bajas temperaturas.

BENEFICIOS DE LA VACUNA

Las vacunas contra covid-19 ayudan al organismo a desarrollar defensas contra el virus SARS-CoV-2. Los diferentes tipos de vacunas actúan de distintas formas para generar protección.

1.- La vacuna que arribó a México es de ácido ribonucleico mensajero (ARNm), contiene material del virus que causa covid-19, que ayuda a producir defensas sin causar la enfermedad, e instruye a nuestras células a crear una proteína del virus.

2.- Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna. Nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar en nuestro cuerpo y crea defensas que recordarán cómo combatir al virus si nos infectamos en el futuro; por lo tanto, el organismo aprende a protegerse contra futuras infecciones.

3.- Las vacunas ARNm ofrecen seguridad a las personas, ya que no son elaboradas con el virus completo y no hay peligro de que causen la enfermedad. No afectan el ácido desoxirribonucleico (ADN) humano, ya que nunca ingresan al núcleo de las células.

4.- Este tipo de vacunas con ARNm son nuevas, pero no son desconocidas en el ámbito científico, por lo que las personas estarán protegidas sin correr el riesgo de enfermedad covid-19.

5.- Los resultados disponibles de las investigaciones muestran una prevención de la enfermedad covid-19 de cerca del 95% de los casos, después de administrar dos dosis con un intervalo de 21 días, en personas de 16 y más años.





CASI 900 MUERTES EN LA ÚLTIMA JORNADA

El gobierno reportó este martes 12,511 nuevos casos y 897 muertes por la covid-19 en la última jornada hasta totalizar 1 millón 338,426 contagios y 119,495 fallecidos y detalló que el país ya alcanzó los niveles de hospitalización máximos que había tenido en la primera ola de la pandemia.

Al presentar el informe técnico, la Secretaría de Salud reconoció que el número de casos estimados es de 1 millón 518,981 al incluir aquellos que esperan una prueba confirmatoria, aunque argumentó que solo 6 % están activos, lo que equivale a 85.591 personas con síntomas en las últimas dos semanas.

La hospitalización general alcanzó el 47 % a nivel nacional, mientras que la proporción de camas intensivas ocupadas es de 39%.

Sin embargo, indicó que México ya alcanzó el nivel de ocupación hospitalaria que se presentó durante la primera ola, y son Ciudad de México, el Estado de México y Baja California las tres entidades que más han contribuido a estos niveles, rebasando el 70 % en camas generales e intensivas.

De los 32 estados tres están en color rojo por nivel máximo de riesgo en el semáforo epidemiológico nacional (Baja California, Ciudad de México y Estado de México), indicó José Luis Alomía, director nacional de epidemiología de la Secretaría de Salud.

Además, aseguró que hay otros seis estados con un nivel de riesgo de repunte de contagios: Aguascalientes, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y por ello están cercanos a pasar al nivel máximo, mientras que dos (Chiapas y Campeche) se encuentran en semáforo verde.

Ante este panorama, el funcionario pidió a la población de dichos estados que siga las recomendaciones sanitarias y evite salir de casa si no es necesario.

Con estas cifras, México es el decimotercer país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, México tiene más de 1,000 muertes de covid-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el décimo séptimo país con más decesos en proporción a su población.

Además, el país tiene un índice de positividad de 40 % pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener el nivel cercano al 5 %.

Este informe técnico se da el día en el que el Gobierno de México anunció que este miércoles llegarán al país las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 encargada a la farmacéutica Pfizer.

"Lo que nos están confirmando es que ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer este primer envío a México. Llega mañana. Mañana en la mañana ya está aquí en México", informó el canciller, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard explicó que entre este miércoles y el último día de enero México recibirá 1.417.659 dosis de los 34,4 millones encargadas a Pfizer.

El gobierno prevé comenzar a vacunar al personal sanitario de Ciudad de México y del norteño estado de Coahuila antes de finalizar el año, y durante 2021 y 2022 está previsto vacunar al resto de la población según edades y enfermedades crónicas.

Además del fármaco de Pfizer, México ha prometido hasta ahora 77,4 millones de dosis de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino y 34,4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).