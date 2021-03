¡Cuida tus finanzas! Estos son los errores que te ponen en jaque

Anteriormente se hablaba de la cuesta de enero, pero la realidad es que atravesamos una época complicada que ha prolongado las dificultades económicas, por ello debemos ser aún más cuidadosos con nuestro dinero y ser muy estrictos en nuestros hábitos financieros.

Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera llevada a cabo entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2018, 42.5% de los mexicanos no le alcanzó el dinero para cubrir el total de sus gastos con sus ingresos.

Esta situación se agravó en el 2020 con la llegada de la pandemia por el coronavirus, lo que provocó un desbalance financiero por falta de planeación.

De acuerdo con Gerardo Obregón, Fundador y Director General de Prestadero.com, "lo recomendable es tomar control de nuestro dinero para no sufrir todo el año."

TEN CUIDADO DE CAER EN LA TENTACIÓN

Muchos mexicanos al recibir su quincena la deben toda, no hay nada peor que ese sentimiento de traer la cartera vacía, mejor planea los gastos partiendo del dinero con el que cuentas y priorizando en los gastos fijos.

Otro error en el que incurrimos es comprar cosas que no necesitamos pero que queremos. Darnos algunos lujos no quiere decir que este mal, pero evalúa si es el momento adecuado ya que pudiera desestabilizar tu economía sin darte cuenta.

También puede que algunas de tus tarjetas ya están cargadas con algunos gastos y compras de ahora-y-paga-después. Es muy fácil firmar o introducir un NIP, pero es más difícil pagar, hay que tener cuidado de no saturarse en el primer semestre para no echarse la soga al cuello; es recomendable hacer una buena proyección económica donde tomes en cuenta las cosas que tienes a créditos, no hacerla pudiera generarte mayores intereses en caso de no poder pagarlos a tiempo.

Recuerda que tener finanzas personales saludables es importante para tu crecimiento económico personal y familiar y seguro te evitará dolores de cabeza.