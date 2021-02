¿Qué decidirá la OMS sobre usar la vacuna contra covid de AstraZeneca?

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) tomará en breve una decisión sobre el uso de emergencia de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, en torno a la que hay preocupación por la escasa eficacia que tendría contra una variante del coronavirus detectada inicialmente en Sudáfrica.

La esperada decisión tendrá implicaciones en la producción de esa vacuna en las plantas de India y Corea del Sur, que suministrarán decenas de millones de dosis con las que la plataforma COVAX empezará su distribución en países pobres.

COVAX tiene un acuerdo con AstraZeneca y los laboratorios a los que esta ha autorizado producir su vacuna para el suministro de unos 340 millones de dosis durante la primera mitad del año.

Un grupo de científicos que asesoran a la OMS en cuestiones relativas a vacunas se reunió hoy con los expertos que dirigieron los estudios en Sudáfrica con la vacuna de AstraZeneca, así como con especialistas del Reino Unido y Brasil, de donde han surgido otras cepas del coronavirus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy a la prensa que mañana se reunirá con el presidente del grupo asesor, con quien hablará sobre la recomendación para el uso de emergencia de esa vacuna.

Para la directora del Programa de Inmunizaciones de la OMS, Kate O'Brien, es muy probable que esta vacuna "tenga un impacto considerable" en prevenir casos graves de covid-19", aunque con ciertas variantes este resultado sería más limitado.

"La evidencia que ha salido de diversos ensayos con esta vacuna es que tiene eficacia contra hospitalizaciones, enfermedades severas y muertes", precisó.

Estas dudas no deben provocar que se abandone el producto de AstraZeneca, dijo por su parte Richard Hatchett, director de CEPI, una fundación que financia proyectos independientes en favor de vacunas contra enfermedades infecciosas y que es uno de los pilares de COVAX.

Hatchett afirmó que puede esperarse que en el futuro se cuente con mejores vacunas según las variantes y que estas se utilicen de forma diferenciada según las regiones.

No obstante, la situación de emergencia actual y los recursos limitados con los que cuenta COVAX no le permiten asumir tal lujo en estos momentos, comentó.

ASTRAZENECA, VACUNA CON MENOS EFICACIA FRENTE A VARIANTE SUDAFRICANA

Distintas vacunas han mostrado variados niveles de eficacia a la hora de neutralizar una variante en concreto del coronavirus identificada inicialmente en Sudáfrica, con la vacuna de AstraZeneca como la que parece ofrecer la menor protección.

"Hemos visto una disminución importante (de la eficacia) en algunas vacunas y menos en otras" cuando se trata de la variante 501Y.V2", dijo en una rueda de prensa organizada por la Organización Mundial de la Salus (OMS) un alto responsable de la lucha contra la covid-19 en Sudáfrica, Salim Abdool Karim.

Esto se ha observado en un estudio clínico relativamente limitado con la vacuna de AstraZeneca, lo que ha llevado al Gobierno sudafricano ha suspender temporalmente la vacunación con este producto mientras se hacen estudios adicionales, explicó.

"La eficacia de la vacuna es incierta a la hora de prevenir hospitalizaciones y casos graves. No queremos vacunar a uno o dos millones de personas con un producto que quizás no es efectivo", dijo Karim.

Las autoridades han preferido tomar una posición de prudencia y que se proceda a estudios más amplios antes de tomar una decisión final.

Por el momento, los datos arrojan que la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia global del 66 %, pero que cae a 22 % en el caso de la variante 501Y.V2, que circula masivamente en Sudáfrica.

No obstante, esa información no se considera concluyente porque el grupo de 2,000 personas con el que se realizó no era suficientemente diverso, los participantes eran en su mayoría jóvenes y sólo se consideraron casos leves de covid.

Karim informó que en cambio se ha visto que la variante ha tenido un impacto "mínimo" en las vacuna de Pfizer y la del laboratorio chino Sinopharm.

Por el momento, para no detener su plan de iniciar las vacunaciones en los próximos días, el Gobierno sudafricano ha decidido que se comience a inocular la de la farmacéutica Johnson & Jonhson, que utiliza una tecnología similar a la de AstraZeneca.