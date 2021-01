Ansiedad y trabajo duro, así se vive con un enfermo de covid en casa

La convivencia con un caso positivo de covid-19 en casa requiere de medidas estrictas de aislamiento e higiene, también el uso de cubrebocas y mucha paciencia.

El enfermo de coronavirus requerirá de una habitación exclusiva para pasar cuarentena, en la cual comerá y pasará entre 14 y 21 días hasta que quede recuperado del virus.

De ser posible, no se debe compartir el baño con la persona infectada de covid. Pero si hay que compartir, el lugar tiene que ser desinfectado con solución clorada, después de que el paciente lo use.

De acuerdo a la guía propuesta por el Hospital Ángeles, se debe evitar coincidir en otras habitaciones con el enfermo para poder cumplir con la máxima de la sana distancia, un metro y medio de separación, de modo que el virus no se propague en la familia.





PUNTOS CLAVE PARA EL CONFINAMIENTO DE UNA PERSONA CON COVID









RUTINA AGOTADORA PARA DOS ENFERMOS COVID EN CASA





Marisa nos cuenta su experiencia al tener a su mamá y hermano enfermos de covid-19 en casa. El uso de careta, cubrebocas y guantes es una medida clave para entrar al cuarto de los casos positivos.

Esta habitante de la colonia Agrícola Oriental nos dice de la división de tareas, ella se ha hecho cargo de cuidar a su mamá, quien ya va recuperándose y ahora trabaja con ejercicios pulmonares, en tanto, su hermana se ha hecho cargo de cuidar a su hermano.

Cada paciente se mantiene en su propia habitación y, por fortuna, tienen la oportunidad de hacer uso de un baño privado. Otros dos habitantes de la casa ayudan con las labores del hogar y preparar los alimentos.

La rutina diaria se compone de tomar varias veces al día diferentes factores como la presión, la oxigenación y la temperatura, datos que apuntan en una libreta para tener registro de la evolución de la enfermedad de sus seres queridos.

Salvo cobijas y sábanas que lavan a diario, nada que entra al cuarto de los contagiados vuelve a salir, como es el caso de las medicinas u otros insumos.

El novio de Marisa ha resultado el último gran aliado para lograr contener la enfermedad, pues él se encarga de llevarles víveres de fuera para que nadie tenga que salir a la calle.

Para ella y su familia ha sido un aislamiento complicado, pero que mantienen para cuidar la salud de todos.





ANSIEDAD Y ESPERAR QUE NADIE MÁS SE ENFERME





Luis nos cuenta el lento paso por la vida de un enfermo de covid y lo vital que es seguir al pie de la letra las recomendaciones de su doctor para salir adelante sin contagiar a nadie en casa.

Alojado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, señala que cuando das positivo al virus no hay mucho por hacer, buscar pasatiempos para distraerte, cuidar aún más tu salud, descansar y avanza un día a la vez.

Las recomendaciones de su médico constaron en estar en una habitación ventilada en todo momento, lugar que utilizarás para comer y pasar el tiempo. En caso de salir, hay que desinfectar todo lo que se toque, usar guantes, lavarse con las manos con jabón neutro para evitar lesiones en las manos y cuidar tu piel.

"Es un momento complicado, se vive con ansiedad y temor de ver que tus seres queridos pudieran resultar enfermos en cualquier instante. Pero con el paso de los días empiezas a sentir que es cuestión de tiempo para superar el amargo momento".





NO SALIR A LA CALLE, MEDIDA CLAVE CUANDO TIENES COVID





Mauricio, un joven capitalino de la colonia Álamos, llama la atención a todos los positivos a covid y dice que la principal medida para esta enfermedad es respetar el confinamiento y no poner en riesgo a más gente afuera de la casa.

La rutina de Mauricio fue descansar, mantener la buena actitud y tomar las medicinas que le recetó su doctor, quien también le aconsejó seguir comer balanceado, no tomar refrescos o bebidas alcohólicas, tampoco carne de puerco.

"Lo he sobrellevado trabajando desde casa, jugando videojuegos, leyendo, viendo series y comunicándome con mis seres queridos vía videollamada".





EL USO DE CUBREBOCAS





El uso de cubrebocas cuando no eres un enfermo grave de covid y puedes convalecer en casa, también es clave, comenta Marcos, ciudadano de Tláhuac.

En su casa, varios resultaron contagiados de covid, pero han podido salir adelante siguiendo las recomendaciones de su médico como separar utensilios exclusivos, lavar por separado la ropa del contagiado, desinfectar el baño y las zonas con las que tiene contacto la persona enferma.

Para este ingeniero capitalino, el aislamiento le dio oportunidad de leer cosas pendientes y poner al corriente algunos asuntos para los que no había tenido tiempo.





HOME OFFICE PARA QUE PASE EL TIEMPO MÁS RÁPIDO





Rodrigo, habitante de Coacalco, Edomex, se encerró en su cuarto tan pronto como resultó positivo a covid y no volvió a tener contacto físico con nadie más en su casa.

Utilizó un baño que quedó exclusivamente para él. Su familia le dejaba la comida y productos de higiene cerca de su habitación para que él las tomara.

La rutina de Rodrigo era dormir y trabajar, aunque pasaba gran parte del tiempo acostado y tapado con cobijas para recuperarse. Su escritorio se volvió centro de trabajo, entretenimiento y comedor, sólo dejaba su habitación para ir al baño.

"Despertaba, comenzaba a trabajar, desayunaba, comía y cenaba. Al terminar el trabajo me acostaba de nuevo para dormir". En su caso, no tuvo asistencia médica durante la enfermedad que le causó fiebres de más de 39 grados.

¿Cómo viviste el aislamiento por covid? "Extrañando el contacto físico con mi familia, pero fuera de eso bien. Hablaba constantemente con ellos y estaban al pendiente de mí. El aislamiento no me afectó tanto porque estaba trabajando o durmiendo, no tuve mucho tiempo para el ocio".





DORMIR, DORMIR, DORMIR... PARA RECUPERAR FUERZAS





Para Ramón, quien habita en la colonia Lindavista-Vallejo, la covid pegó duro con fiebres de más de 40 grados que lo dejaban exhausto. Lo que podía hacer era "dormir, dormir, dormir".

"No tenía fuerza, el sueño se me alteró, no dormía en la noche y no podía dormir tres horas seguidas. Entonces, era estar pendiente de mi temperatura y recuperar fuerzas. Y tratar de mantenerme informado del virus, en ese momento no había mucha información", contó.

Ramón resultó positivo en marzo, al inicio de la pandemia en México, y lo mejor que se podía hacer era seguir las recomendaciones del médico: tomar paracetamol, descansar y hacer ejercicios pulmonares.

Destacó que en aquel momento, que vivió junto a su pareja, usó desechables, no salieron a la calle, todo lo pedían por Internet y la comida o medicinas les llegaban a casa.

¿Cómo viviste el aislamiento por covid? "Un poco mal, hubo días en que no recordé nada. Pero la traté de pasar bien, me mantenía aseado, "informado" y más o menos alimentado. Pero al mismo tiempo también con incertidumbre, porque no había información sobre quién me daría de alta".





CINCO RECOMENDACIONES DE EXPERTOS





1.- Tener buena ventilación en la habitación del infectado.

2.- Tener comunicación abierta con un médico.

3.- Aumentar el lavado de manos cuando se tenga contacto con el paciente.

4.- Limpiar a diario superficies de uso común: picaporte, mesas, interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

5.- Cuando el paciente salga de la habitación, deberá hacerlo con cubrebocas y todo lo que toque deberá ser desinfectado.





REGLAS DE LIMPIEZA





La persona que limpie la casa debe portar cubrebocas y guantes, se debe utilizar agua con cloro para desinfectar.

Lavar los platos asignados exclusivamente para el paciente se debe hacer con agua caliente y jabón. En un lavaplatos se pueden lavar a 60°C.

Para la ropa, esta se debe trasladar en una bolsa hermética y lavarse por separado a la del resto de la familia. Lavarla con agua caliente y dejar que se seque totalmente.





EL MANEJO DE LOS RESIDUOS





Otro punto clave es el manejo de los residuos de la persona infectada, ya que pueden ser vehículos de infección.

Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar correctamente y en bolsa de plástico la basura, y la persona que los recoge debe tener una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos residuos.