Afirma Salud que vacuna Pfizer no desencadena alergias

No debe haber alarma ni preocupación por la noticia de personas con reacciones adversas a la vacuna contra covid-19 de Pfizer en Reino Unido, indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien señaló que esto no implica que se frene el uso de estas inmunizaciones.

Reino Unido informó que dos personas a las que se les aplicó la vacuna de Pfizer presentaron reacción alérgica, hecho que encendió las alertas en el mundo, ya que varios países, entre ellos México, están a días de comenzar a administrarla.

Sobre este tema, el subsecretario López-Gatell indicó: "La pregunta natural que usted tiene es ¿entonces ya no se va a poder usar la vacuna? La respuesta es no, sí vamos a poder usar la vacuna. ¿Esto quiere decir que vamos a empezar a tener alergia todos? La respuesta es no, hay personas que tienen propensión alérgica en quienes debemos tener este cuidado especial".

"Esta noticia no debe ser motivo de alarma, de preocupación o de frustración porque son casos muy puntuales, muy seleccionados y los mecanismos de farmacovigilancia, así como de la misma regulación sanitaria permiten proteger a la población con las recomendaciones adecuadas de uso", explicó.

López-Gatell indicó que hay personas que son propensas a alergias de diversos tipos, ya sea a productos, alimentos, medicamentos e incluso al ambiente, pero que en este caso se deberá tener mayor precaución con quienes han desarrollado en ocasiones anteriores la forma más grave de alergias que se llama anafilaxis, que afecta la respiración.

Sin embargo, destacó que las vacunas, contra covid y para otras enfermedades, son los productos farmacológicos más cuidados en términos de seguridad para la población y eso incluye las reacciones secundarias.

Respecto a cómo se seleccionará al personal de salud que recibirá las primeras 250 mil dosis que llegarán a México, López-Gatell dijo que se cuenta con el censo que se hizo para la condecoración Miguel Hidalgo y destacó que también se aplicarán a quienes trabajan en hospitales privados.

REPORTAN 11 MIL 974 CASOS NUEVOS Y 781 MUERTES POR COVID

En tanto, la pandemia de covid-19 se mantiene en ascenso, ya que este miércoles se reportaron 11 mil 974 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de un millón 205 mil 229 casos confirmados. Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Salud hay un millón 379 mil 463 casos estimados y 75 mil 391 casos estimados activos.

Las muertes por coronavirus se incrementaron a 111 mil 655, que son 781 más que ayer. Sin embargo, todavía hay 16 mil 409 decesos en estatus de sospechosos de covid-19, por lo que si se confirman ya habrían 128 mil 064.

Los casos sospechosos de coronavirus suman 391 mil 101, mientras que un millón 409 mil 180 personas dieron negativo a la prueba del virus Sars-CoV2 y 889 mil 168 ya se recuperaron de esta enfermedad.