"Nuestras tropas ya están avanzando a la frontera": Trump

REDACCIÓN 31/10/2018 07:53 a.m.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que su ejército se moviliza en la frontera sur para evitar que la caravana migrante ingrese.

Dijo que las autoridades mexicanas no tienen la capacidad para detener a los migrantes centroamericanos.

Nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur. Vendrán muchas más tropas. NO vamos a dejar que estas caravanas, que también están formadas por algunos matones muy malos y miembros de pandillas, ingresen en EU. Nuestra frontera es sagrada, deben entrar legalmente", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Ciudad de México, el próximo destino de la caravana migrante

Y agregó: "Las caravanas están formadas por algunos combatientes y gente muy resistente. Luchó duro y brutalmente contra México en la frontera norte antes de irrumpir. Los soldados mexicanos lastimados, no pudieron, o no quieren parar la caravana. Deben detenerlos antes de que lleguen a nuestra frontera, pero no".

