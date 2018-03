VA CONTRA FBI

Ineptitud de políticos es la causa de los tiroteos: Asociación Nacional del Rifle

El presidente de la NRA rechazó este jueves todo intento de aprobar leyes más duras para el acceso a las armas de fuego, se lanza contra FBI y los medios

A pesar de las movilizaciones estudiantiles realizadas desde el ataque en Parkland, Florida, para demandar mayor seguridad en las escuelas de Estados Unidos, LaPierre sostuvo que "los oportunistas no han perdido ni un segundo en explotar la tragedia para ganancias políticas", en referencia a quienes han mostrado apoyo y empatía al movimiento "Never More".

Odian la NRA. Odian la Segunda Enmienda. Odian la libertad individual", clamó el presidente de la organización

El presidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Wayne LaPierre, atacó a los medios de comunicación, el FBI y los demócratas, y habló de una "vergonzosa" politización de esa tragedia, tras su primera valoración de la matanza de 17 personas la semana pasada en una escuela de Florida.

LaPierre arremetió contra el "nuevo socialismo de estilo europeo de Obama", sinónimo para él de un intervencionismo gubernamental extremo que quiere apoderarse del Partido Demócrata y busca socavar la Segunda Enmienda de la Constitución, que ampara el uso de las armas.

Para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político", dijo en un discurso en el CPAC (Conservative Political Action Conference), la conferencia anual de la mayor organización conservadora en la órbita del Partido Republicano. "Odian la NRA. Odian la Segunda Enmienda. Odian la libertad individual".

Definió la Segunda Enmienda como garante de "la libertad que protege a todos". Y atribuyó los tiroteos masivos en Estados Unidos a una seguridad laxa y a la ineptitud de los políticos. Aseguró que desde hace décadas defiende endurecer el análisis de antecedentes a compradores y que no haberlo hecho es culpa de los legisladores.

Debemos endurecer inmediatamente la seguridad en nuestras escuelas, son blancos débiles y abiertos. No debería ser más fácil para un loco disparar en una escuela que en una joyería", afirmó Wayne LaPierre al poner el foco en mejorar la seguridad en las escuelas.

Dijo que debe haber personas con armas y entrenadas para proteger a los "niños inocentes" del mismo modo que hay personal de seguridad en los aeropuertos y centros comerciales.

El presidente de la NRA atribuyó la matanza a fallos de seguridad en la escuela y a errores del FBI por no investigar adecuadamente al tirador Nikolas Cruz, tras haber recibido una notificación de un internauta sobre su pasión por las armas. También culpó al análisis insuficiente a personas con trastornos mentales en el proceso de control de antecedentes previo a la compra de una pistola o rifle.

Wayne LaPierre evitó mencionar que el presidente Donald Trump había expresado por primera vez su apoyo a elevar la edad mínima para comprar armas de 18 a 21 años, y a mejorar el sistema de verificación de antecedentes criminales y de salud mental.

