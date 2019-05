Novio de Yanet García pone ultimátum a Raúl Araiza por celos

REDACCIÓN 14/05/2019 08:05 p.m.

Hace unos días se corrió un fuerte rumor en el que se aseguraba que Yanet García y Raúl Araiza mantenían una relación amorosa, ahora todo tiene explicación, sus momentos íntimos son parte de la obra en la que aparecen juntos "El Tenorio Cómico"

De acuerdo con Publimetro, Raúl y Yanet representan a doña Inés y a don Juan Tenorio y en la obra se besan porque así lo exige la historia, aunque ambos son profesionales, la escena del beso no le encanta al novio de Yanet, Lewis Howes, quien no dudó en ponerle un ultimátum a Araiza. le advierte que el beso no sea de "lengüita".

HIJA LDE ALICIA VILLAREAL Y ARTURO CARMONA PRESUME QUE SACÓ LA BELLEZA DE SUS PADRES

"El novio de esta niña (Yanet) le dijo a Raúl que estaba bien lo del beso, pero ´no saques la lengua´" explicó Juan José Origel, en el programa que tiene junto a Martha Figueroa por Unicable.

Yanet García y Raúl Araiza se dieron tremendo beso... en el escenario. ¿Qué dijo el novio de la presentadora del clima? Mira lo que pasó en #ConPermiso

FLORINDA MEZA EXPLOTA CONTRA SU ASISTENTE EN PLENA ENTREVISTA

an

LEA TAMBIEN Hugh Jackman anunció que visitará CDMX para traer su show estilo Broadway Como en "El gran Showman" o "Les Misérables", Hugh Jackman anunció que traerá un emoxionante show a la CDMX ¿Listos para comprar sus boletos?