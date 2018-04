Novia envía invitación de boda a dirección incorrecta y la regresan con este mensaje

REDACCIÓN 05/04/2018 02:17 p.m.

La planeación de una boda suele meter en muchos problemas a los novios sobre las elecciones que deberán hacer.

El corte del vestido, el salón, el buffet, las damas de honor, padrinos y hasta las invitaciones, todo para que quede perfecto.

Cassandra Warren había tenido un día ajetreado en su trabajo y al llegar a su casa debía seguir con la planificación de su próxima boda para 200 personas.

Mientras preparaba las invitaciones para sus nupcias, envió una de ellas a uno de sus tíos en su casa de Eugene (Oregon), a unos 20 minutos de donde ella vive.

Pero algo Salió mal, la invitación fue devuelta. Había escrito erróneamente la dirección.

Al tomar la carta se dio cuenta de que el sobre estaba garabateada: "Desearía conocerte, esto va a ser una maravilla. Felicidades, ven a cenar conmigo. He estado casado durante 40 años, pero todo se pone mejor con la edad".

Dentro del sobre había un billete de 20 dólares.

"WEREVERTUMORRO" DESMIENTE QUE FUE DETENIDO POR TRATA DE BLANCAS

Warren había tenido un día difícil, pero en el momento en que su prometido abrió el sobre, ella estaba expresándole sus frustraciones y estaba en una "especie de crisis".

Luego, ella leyó la nota.

"Fue un momento perfecto", dijo Warren, de 25 años, que trabajaba como niñera. "Estaba realmente agradecida por eso", comentó.

Luego miró más de cerca y vio que la persona, a quien Warren no conoce, había escrito "larga vida y prosperidad" en el sobre, un guiño a Star Trek.

"Somos una especie de Trekkies", bromeó Warren.

Ella y su prometido, Jesse Jones, de 23 años, no tienen idea de quién es el autor de la nota misteriosa. Pero supusieron que la referencia de Star Trek se debía a que la persona notó la inspiración fandom de la invitación, que tenía un sable de luz al estilo Star Wars y una varita de Harry Potter.

Proof there´s a lot of kindness in the world. A Springfield couple sent a wedding invitation to the wrong address- and got $20 and this note in response! pic.twitter.com/uS0l2jHn6P