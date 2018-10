Paul Stanley despotrica contra Magda Rodríguez y ella le responde

REDACCIÓN 30/10/2018 04:17 p.m.

El conductor Paul Stanley, despotricó contra Magda Rodríguez insinuando sería despedida de "Hoy" en diciembre. La productora le contestó de forma contundente y sus compañeros se le fueron a la yugular tras sus declaraciones.

De acuerdo con Tribuna, "Hoy" es uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pues su contenido en combinación con los excéntricos conductores, dan como resultado la fórmula perfecta para el éxito del matutino.

Stanley habló de más durante una de las transmisiones del programa cuando deliberadamente dijo "Que la producción se va en diciembre" alegando que Magda Rodríguez sería despedida.

LA RESPUESTA DE MAGDA RODRÍGUEZ

En respuesta a las declaraciones de Paul, la productora comentó en el programa "La Saga": "¿Que Paul Stanley dijo eso? No creo. Mira te voy a decir algo, en un momento dado los productores de Hoy cambian, yo no tengo un tiempo en específico, tengo varios proyectos con Televisa y tengo un contrato con ellos, y evidentemente algún día me iré de Hoy".

UN CONDUCTOR DE "HOY" SE LE FUE A LA YUGULAR A PAUL STANLEY

Para rematar y dejar en una evidente vergüenza a Paul Stanley, Mauricio Mancera le dijo que "Si Magda se va de la producción, el también, por que trabaja ahí".

