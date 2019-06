"Nosotros no somos hipócritas", AMLO niega intervención en proceso interno del PRI

No, no somos iguales. Nosotros no somos hipócritas. No decimos una cosa y hacemos otra, hay algo que cuidamos, la congruencia, no hubiese podido enfrentar a la mafia del poder, estar aquí sin congruencia u honestidad. Eso es lo que me ha protegido toda la vida. No se puede tener autoridad política sin autoridad moral. Entiendo al Dr. Narro", expuso AMLO en conferencia de prensa.