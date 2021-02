En paro, Normales de Oaxaca por nuevo modelo educativo

OAXACA, Oaxaca.- Cuatro de las 11 Escuelas Normales del estado se declararon en paro de labores y resistencia a aplicar el nuevo plan de estudios del nuevo modelo educativo que entró en vigencia a partir de este ciclo escolar.

Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO), ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán, manifestaron que las recientes modificaciones y rediseño de la malla curricular les afecta de manera directa.

"Rechazamos la implementación de los nuevos planes y programas de estudio de la licenciatura en educación Preescolar que se pretende aplicar en este nuevo ciclo dentro de las escuelas normales".

Argumentaron que en las modificaciones hechas a los planes de estudios de la Licenciatura en Educación Prescolar del Nuevo Modelo Educativo 2018 elimina el enfoque humanista, al desaparecer asignaturas de historia y de artes.

Además de que no hubo una evaluación curricular del plan 2012, no se realizó un pilotaje del plan 2018, como lo recomienda todo proceso científico para identificar las inconsistencias y no esta publicada toda la malla curricular, lo cual da una visión fragmentada de la propuesta y lo que la lleva a la ilegalidad.

Dijeron que violenta el acuerdo 269 de la SEP al sumar tan sólo 291 créditos de los 300 que mínimamente se requieren según dicho acuerdo. eliminar la asignatura de historia.

Los estudiantes tomaron las instalaciones de la ENEPO, instalaron casas de campaña al interior y anunciaron que van a llevar a cabo movilizaciones en la capital del estado, toma de oficinas públicas y bloqueos.

Simultáneamente, el paro de labores también lo iniciaron el CRENO, la ENEEO y la normal de Teposcolula, mientras que llamaron al resto de las Escuelas Normales a unirse al repudio de la aplicación del nuevo modelo educativo.

