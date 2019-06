Norma Palafox rompe el silencio sobre su salida de Chivas Femenil

La salida de Norma Palafox de Chivas Femenil sorprendió a todos. Los motivos por fin fueron revelados por la propia jugadora, quien decidió aclarar la situación por la que dejó el Rebaño Sagrado.

A través de su cuenta de Twitter, Palafox aseguró que sólo se alejará de las canchas por un momento, pues la causa de la pausa en su carrera es para enfrentarse a nuevos retos.

"Hoy me toca hacer una pequeña pausa a mi carrera futbolística, la gente que me conoce sabe que soy una persona que le gusta enfrentarse a nuevos retos y seguir superándose cada vez más, es por ello que en esta ocasión tome la difícil decisión de dejar las canchas por un tiempo", escribió la "11" del cuadro tapatío.

"Me tomo la oportunidad para aclarar que NO me retiro completamente del fútbol, como ya mencioné, es una pequeña pausa, sé rotundamente que este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo", aseguró Palafox.

Norma Palafox se convirtió en una de las futbolistas más importantes y mediáticas de Chivas Femenil desde el primer año de la Liga MX Femenil al coronarse con el Rebaño en 2017. dmv