"No soy Duarte. Yo no impuse a Fiscal Anticorrupción": Yunes

Xalapa, Ver. –En medio de una polémica por la designación de un Fiscal Anticorrupción “a modo”, en Veracruz en la fase final del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el mandatario estatal dijo “Yo no soy Duarte” y sostuvo que él no intervino en el congreso local para la designación de Marcos Even Torres Zamudio, exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con Denisse Mearker, Yunes criticó que se le compare con el exgobernador Javier Duarte -hoy preso por actos de corrupción- pues dijo que, a diferencia de la administración anterior, en la presente legislatura ninguna fuerza política tiene mayoría.

“No sé por qué dicen sobre un Fiscal a modo. La pregunta es ¿y los que quieren nombrarlo a partir de noviembre eso quieren?”, recriminó Yunes Linares y presumió que en la designación de Torres Zamudio sí se logró un consenso pues votaron a favor militantes del PAN, PRD, PANAL, “algunos del PRI, y otros independiente”.

El entrevistado agregó que, durante la administración de Duarte de Ochoa, tampoco había alguna legislación que regulara el nombramiento de Fiscal Anticorrupción. “Duarte lo quiso hacer antes de que entrara en vigencia la reforma general, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley promovida por Duarte”.

Yunes agregó que el proceso para la designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción dio inicio en enero de 2018, con una convocatoria publicada por el congreso con la firma de todos los grupos parlamentarios, y culminó el 24 de julio.

“En esos 7 meses el gobernador jamás fue consultado. Ni me preguntaron, ni intervine. Al señor Marcos Even seguramente lo he visto una vez en mi vida, no tengo ningún contacto con él” dijo el ejecutivo.

¿Qué opinión te merece que el Congreso de Veracruz lo haga de esta forma a tan poco tiempo de dejar de funcionar el congreso y después de que los partidos que lo hicieron perdieron en las elecciones?, cuestionaron a Yunes

“El congreso tiene facultades hasta el 03 de noviembre a las 12 de la noche, como yo las tengo hasta el 30 de noviembre”.

¿Tú viste salir al fiscal nombrado y de la forma en qué salió, te parece que es lo mejor para Veracruz?

“Fue agredido por diputados de Morena, como agredieron también a la presidenta del congreso. Me parece muy reprobable y penoso”, sentenció.

mvf