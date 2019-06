"No puedo regresar, me matarán": las desgarradoras historias de migrantes en EU

El centro migrante ubicado en San Antonio, Texas, se encuentra lleno de migrantes, no sólo centroamericanos, sino africanos, que vienen huyendo de una realidad llena de violencia en su país.

Un edificio propiedad de aquella ciudad esta lleno. Hay unas cien personas migrantes, unos treinta del Congo y Angola y el resto de Centroamérica. Afuera, las familias africanas estaban de pie, conversando en grupos, o sentadas en la banqueta con la espalda recargada en la pared.

Con angustia y lágrimas, los migrantes narran a The New york Times las terribles historias por las que han abandonado sus países para llegar a Estados Unidos.

Los congoleses dicen que huyen de enfrentamientos violentos entre combatientes de grupos paramilitares y soldados del gobierno, corrupción generalizada y asesinatos ordenados por el gobierno. Algunos de ellos viajaron al país vecino de Angola y luego volaron a Ecuador. Dijeron que desde ahí habían viajado en autobús y a pie por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México hasta la frontera al sur de Texas.

En el lugar hay una mujer que dice que su hija de 5 años había enfermado y muerto en un autobús. "No había doctores ni medicina", dijo.

Por otro lado, un hombre de 41 años de la capital del Congo, Kinshasa, relató que él y su hijo de 10 años habían pasado cuatro meses viajando rumbo a la frontera con un grupo de unas diez familias. El hombre, un voluntario de la Cruz Roja y mecánico que pidió que se le identificara solo por su nombre de pila, Alain, dijo que huyó debido a que había denunciado los asesinatos del gobierno.

"Ahora no puedo regresar", dijo Alain. "Me matarán. Preferimos vivir en libertad. En mi país no hay libertad ni democracia. Estamos arrinconados. Somos prisioneros en nuestro propio país".

(Foto: TNYT)

La parte más traicionera del viaje para muchos de los congoleses es la Región del Darién, una franja de montañas, selva y pantanos en la frontera entre Panamá y Colombia considerada una de las selvas más peligrosas del mundo, donde contrabandistas y delincuentes armados acechan a los migrantes.

Alain relató que en ese lugar le robaron a punta de pistola. Una mujer congolesa, sentada en la acera afuera del centro, dijo llorando que fue violada en la selva de la Región del Darién.

La mujer, Gisele Nzenza Kitandi, de 44 años, dijo que ahí habían muerto migrantes debido a enfermedades o a causa de la deshidratación. Sentada, con una pierna en un soporte ortopédico debido a que los soldados del gobierno del Congo le dispararon, Kitandi empezó a angustiarse. Dijo que no tenía dinero para boletos de autobús para ella y sus hijos.

"No tengo ni un dólar", dijo Kitandi.

Colleen Bridger, la médica que funge como asistente interina del administrador de la ciudad de San Antonio, dice a The New York Times que "No es una opción para nosotros decirle a la gente recién llegada a Estados Unidos que no son nuestro problema y que los invitamos a dormir en la banca de un parque hasta que junten suficiente dinero para comprar comida y boletos de autobús para sus hijos", dijo Bridger. "Así no es San Antonio".

Actualmente, en esa ciudad se encuentran detenidos más de 700 migrantes provenientes de África, que llegaron desde el pasado mes de octubre.

Miles de migrantes de todo el mundo llegan a ese lugar por la frontera sudoeste, sin embargo, es la primera vez que se contabilizan tantos migrantes provenientes de África.

A comparación de los migrantes centroamericanos, los migrantes africanos generalmente no tienen familiares en el país, y son puestos en libertad sin ningún lugar a donde llegar.

Durante los últimos meses, el centro de servicios para migrantes -a unos minutos del centro de San Antonio- ha estado abarrotado de familias centroamericanas que han cruzado la frontera en cantidades nunca antes vistas.