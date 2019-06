"No puedo esperar por todos los años que vienen": los últimos mensajes de Norberto

El pasado 4 de junio, Norberto habría avisado a su novia que se encontraba camino a casa, ya no llegó. (Facebook)

Este lunes fue hallado el cuerpo sin vida Norberto Ronquillo, joven reportado como secuestrado desde el pasado 4 de junio, cuando salió de la universidad en la que estudiaba.

Norelia Hernández Ruvalcaba y Jennifer Rosenfeld, madre y novia de Norberto, son las personas a las que el estudiante de 22 años escribió sus últimos mensajes a través de redes sociales.

En cuanto a su mamá, la publicación que aparece en el perfil de Facebook de Norberto, es una dedicatoria por el día de las madres.

Aquel 10 de mayo, Norberto lamentó la distancia a la que se encontraba de su progenitora –originario de Mioqui, Chihuahua, se trasladó a la capital para ingresar a la Universidad de Pedregal­– no obstante dejó un conmovedor mensaje.

Toda mi vida me acostumbré a tener a mi mamá a mí lado, siempre dependiendo de ella, de su amor, de su atención, de su cariño y también de sus regaños, sus consejos y sus lecciones", expresó.

“Madre solo le quiero decir que la amo con todo mi corazón y que estoy agradecido con usted por siempre estar ahí y por haber tenido la paciencia y sabiduría que siempre transmitió en nosotros, no cabe duda que usted es un angel en mi vida y tal vez no le diga lo suficiente cuánto la amo y le agradezco pero quiero que sepa que no pude pedir por una mejor mamá (sic)”, agregó en un largo mensaje a Norelia.

Norberto fue plagiado la noche del martes 4 de junio cuando salía de clases en la colonia Ex Hacienda de San Juan, alcaldía de Tlalpan.

JENNIFER

De acuerdo con la familia y las autoridades, Norberto habría avisado a su novia que se encontraba camino a casa; ya no llegó.

Otro mensaje que el joven escribió para Jennifer, fue el 16 de mayo, en el cumpleaños de su novia.

“Real no tengo palabras para expresar lo cuánto te quiero y lo importante que eres para mí, muchas gracias por ser esa persona maravillosa, alegré, cariñosa que alegra mis días y que extraño cuando no te veo (sic)”, dice la felicitación.

“Solo te quiero desear lo mejor por qué eso es lo que te mereces, de corazón espero tengas un excelente día y disfrutes de tu cumpleaños, no puedo esperar por todos los años que vienen”.

