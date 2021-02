'No hay espacio para Rabindranath en mi gobierno': responde Blanco a Polevnsky

CUERNAVACA, MORELOS. El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo este lunes que no existe algún acuerdo para entregarle espacios en su gobierno al ex senador de Morena Rabindranath Salazar Solorio y su equipo.

Lo anterior luego de que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, arremetiera en contra de Blanco y su manager, José Manuel Sanz, por no darle espacio en el gobierno del estado al exsenador morenista y propuesta de Morena para ser el candidato de la coalición a la Gubernatura de Morelos, Rabindranath Salazar Solorio y por presuntamente “arrebatar” diputados de Morena para sumarlos al PES.

“Yo no llegué a un acuerdo con Rabín ni con nadie he llegado a un acuerdo que les voy a dar espacios, que les quede muy claro, yo con Rabín nunca hablé de espacios, nunca, que les quede claro, yo con Rabín nunca hablé de espacios y si quiere todas las secretarías pues mejor que se quede como gobernador, yo nunca hablé de espacios.

“Si la señora y el presidente electo ya le dio un espacio, entonces yo no sé a qué sale el tema de la señora a decir que a lo mejor soy malagradecido porque no le di ningún espacio porque el señor tiene un espacio y yo no llegue a ninguna negociación ni con Rabín, ni con la señora Yeidckol de que tenía forzosamente que darle un espacio ni a Rabín ni a su gente, en ningún momento y me encantaría decírselo de frente a Rabín y a Yeidckol porque yo así soy, hay que decir las cosas como son, las cosas de frente y lo que pasa”, expresó Blanco.

Blanco agregó que no ha “arrebatado” ningún diputado local de Morena para que se sume a la bancada de su partido político.

“Yo se lo manifesté un día a Rabín, es una situación de ellos (los diputados de Morena), nosotros realmente en ningún momento hemos jalado a ningún diputado, digo, si no están de acuerdo con Rabín o con Javier (García ‘El Gato’, diputado local de Morena), pues ese no es problema mío, ni problema de mi gente, es un problema que ellos lo deben de asumir y lo deben de arreglar y es lamentable, lamentable que la presidenta de un partido haga estas declaraciones que ni tiene idea lo que está pasando aquí en Morelos”, expresó.

Tras participar en un evento de canje de armas de fuego con elementos del Ejército Mexicano en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Blanco dijo que desde su candidatura sorteó diferencias con Rabindranath y su equipo.

Incluso para evitar problemas, agregó Blanco, propuso a Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), romper la alianza con Morena y el PT e ir solos por la gubernatura.

“Yo en una ocasión lo platiqué con el presidente del Partido: ‘pues vámonos solos’, porque teníamos ese conflicto con Rabín. Yo no lo bajé, en verdad que yo no lo bajé (de la candidatura a Rabindranath), yo hablé con Hugo Eric y le dije ‘vámonos solos’ porque por lo mismo teníamos muchos problemas con presidentes municipales, con diputados, teníamos muchos problemas por el tema de Rabín, en ningún momento yo bajé a Rabín.

“Digo, se hizo una encuesta, yo le dije al presidente de nuestro partido de Encuentro Social ‘vámonos solos para no tener estas discusiones y estos mismos problemas’ porque ella declaró que él podía haber sido el gobernador, por eso yo me quería ir solo, digo, ese fue un acuerdo que hizo el presidente del partido, Hugo Eric Flores, con Yeidckol, yo le había dicho a Hugo Eric, le digo ‘vámonos solos’ porque teníamos este problema con Rabín, digo, él que se vaya con Morena, yo con mi partido y el PT, bueno, quién sabe a dónde iba a ir, si iba a ir con Morena o con Encuentro Social”, reveló Blanco.

Por lo pronto para Rabindranath y sus colaboradores no hay espacios en el próximo gobierno estatal.

“Nadie nos ha pedido espacios, no nos ha pedido espacios”, dijo.

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Rabindranath fue designado coordinador de programas de desarrollo para Morelos del gobierno electo.

Después recibió una invitación para formar parte de la administración de López Obrador.

Extraoficialmente se sabe que esa coordinación será ocupada por Hugo Eric Flores a petición de Cuauhtémoc Blanco.

mvf