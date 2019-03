Niurka explota, asegura que los premios TVyNovelas "le dan roña"

REDACCIÓN 20/03/2019 11:39 a.m.

Hace unos días se llevaron a cabo los Premios TVy Novelas que premia a lo mejor de Televisa y una de las ganadoras de la noche fue "Amar a Muerte", protagonizado por Angelique Boyer y Michel Brown pero al parecer Juan Osorio y Niurka estallaron de coraje.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el productor Juan Osorio y Niurka tras el fracaso de "Mi Marido Tiene Más Familia", protagonizado por su hijo Emilio Osorio Marcos.

Osorio y Marcos mostraron su inconformidad porque arrasó en la premiación el melodrama "Amar a Muerte", mientras que "Mi Marido Tiene Más Familia", pasó desapercibido pese a su éxito en México y Estados Unidos.

"Aún no depuro el coraje y por tanto prefiero no hablar. En la vida, cuando estás así no eres inteligente para tener la frialdad de contestar. No es nada más a mi hijo, como papá podrán decir que por eso me duele. Los dos, los ArisTemo marcaron, también creo que la novela se ganó un lugar. La gente lo decidió, así me quedó y punto", expresó Juan Osorio en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca.

Con molestia, el productor, Juan Osorio reiteró que fue una injusticia que su melodrama no haya recibido ningún premio.

Sí, estoy enojado, no se me hace justo, ha cumplido con las expectativas... No se me hace justo.

Mientras que su ex esposa, Niurka Marcos lo apoyó y afirmó que el trabajo de su hijo se merecía por lo menos un reconocimiento.

Pero como mamá también debo sentirme mal, porque él (Emilio) se lo merecía, sino era el premio por lo menos sí un reconocimiento. Juan está defiendo los méritos que merece su novela. 21 nominaciones y ni una, dos o tres reconocimientos, si te da roña...

auc

