Critican a Niurka por exhibir sus senos en programa en vivo

La cantante Niurka recibió cientos de criticas por parte del programa de TV, tachándola de vulgar y corriente

REDACCIÓN 20/06/2018 01:39 p.m.

La vedette Niurka se presentó en el programa Mojoe, en el que sin plena ni gloria dejó sus senos al descubierto y besó a las conductoras en la boca. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La vedette y cantante Niurka Marcos sorprendió a las presentadoras de un programa de televisión cuando las saludo de beso en la boca en plena transmisión en vivo.

??TE ESCUCHO ?? Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 28 May, 2018 a las 9:36 PDT

De acuerdo a Publimetro, la también actriz Niurka Marcos fue recibida con bombo y platillo por las presentadoras de Mojoe, a quienes la artista agarró por sorpresa y besó en la boca.

Próximamente no te pierdas ?? Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 5 Jun, 2018 a las 10:08 PDT

Tras compartirse el video donde también se ve como mostró sus senos en el programa, cientos de seguidores de Mojoe la criticaron y aseguraron que fue algo muy vulgar y hasta erótico.

"Carola Aguirre, Lo que tienen que hacer para comer. ¿De verdad no tienen mas presupuesto en ese programa? Yo no las sigo, nunca me a gustado el programa. Pero llevar a esa Niurka que vulgares las tres neta ?? ?? ?? ?? por favor"

SE ESPANTO MONSE ??????? Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 18 Jun, 2018 a las 9:42 PDT

Evidentemente esta fue la gota que derramó el vaso, y usuarios de internet mostraron su descontento hacia Niurka, a quien tacharon de "señora vulgar".

