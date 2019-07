Niurka lo enseña todo, hace atrevido topless en plena entrevista

Niurka reveló en una entrevista con los medios que hace de todo para conservar su juventud y con su particular estilo del humor confesó que ha probado varios remedios caseros que le han recomendado. Ya en confianza la ex "Aventurera" mostró como su cuerpo sigue firme y enseñó todo lo que cubre su blusa.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Niurka hizo un atrevido topless en plena para demostrar que aún se mantiene joven.

Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen que quítatelo a los cinco minutos no, que quédate media hora con él, yo así con la cara tiesa".

Y lo que ningún reportero esperaba es que la guapa Niurka se levantó la playera e hizo candente topless, es decir, que dejó al descubierto sus senos frente a los periodistas.

Por si no fuera suficiente escándalo

Durante la misma entrevista, los reporteros le preguntaron su opinión sobre la polémica entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

Yo creo que ellas necesitan platicar como amigas y sin reclamos porque yo admiro a Ale como artista, no conozco su vida privada pero ha sido una artista tan exquisita, tan talentosa. Todas las familias se pelean cuando dos personas que son familia se enojan, que están ardidos o hay algo que me molestó o que la vida lo mantuvo aislada, o tomamos decisiones equivocadas, por qué no, eso hace que haya un poquito de impotencia, entonces surgen estas discusiones".

